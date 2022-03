FC Bayern II fertigt Eltersdorf mit 5:1 ab

Der FC Bayern II hat das Regionalliga-Nachholspiel gegen den SC Eltersdorf souverän für sich entschieden und verkürzt so den Abstand auf Spitzenreiter Bayreuth etwas.

Armindo Sieb brachte die Bayern-Amateure mit 1:0 in Führung.

München - Dritter Dreier in der dritten Partie des Jahres und vierter Pflichtspielsieg in Folge: Der FC Bayern II hat am Dienstagabend sein Nachholspiel gegen den SC Eltersdorf deutlich mit 5:1 (2:1) gewonnen.

Fünf Treffer von fünf Torschützen

Der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter SpVgg Bayreuth beträgt nun noch sieben Punkte. Die Münchner hatten die Begegnung über die gesamte Spielzeit hinweg im Griff und zeigten sich wie beim 6:2 im Hinspiel in Torlaune.

Armindo Sieb (29.) und Gabriel Vidovic (43.) trafen vor der Pause, dann legten Christopher Scott (55.), Taylor Booth (77.) und Emilian Metu (86.) nach. Für Eltersdorf glich Kapitän Sebastian Schäferlein (36.) zwischenzeitlich zum 1:1 aus.

Bereits am Freitag (19 Uhr) empfangen die Münchner Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim.