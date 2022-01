FC Bayern: Goretzka trainiert wieder am Ball - Coman im Mannschaftstraining

Wichtige Comebacks beim FC Bayern rücken näher: Nachdem Kingsley Coman am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, hat Leon Goretzka am Donnerstag wieder mit Ball trainiert.

München - Es geht aufwärts für Leon Goretzka: Nach langwierigen Knieproblemen konnte der wichtige Mittelfeld-Mann am Donnerstag an der Säbener Straße laut Klubangaben "neben einigen Koordinations- und Tempoläufen" wieder die erste Trainingseinheit mit Ball absolvieren.

Damit macht Goretzka einen weiteren Schritt im individuellen Aufbautraining hin zum Comeback.

Mannschaftstraining des FC Bayern: Coman wieder an Bord

Kingsley Coman war beim FC Bayern bereits am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der französische Offensivspieler befand sich nach einer Muskelverletzung und einer Corona-Infektion zuletzt noch im Aufbautraining. Coman hatte erst in der vergangenen Woche seinen Vertrag bei den Münchnern bis zum Sommer 2027 verlängert.

Der FC Bayern tritt in der Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) bei Hertha BSC an.