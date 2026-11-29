Joshua Kimmich sieht im Spiel gegen den Hamburger SV die Rote Karte. Damit wird er dem FC Bayern in den nächsten Spielen fehlen. Konrad Laimer muss ebenfalls verletzungsbedingt passen.

Frustriert ging Joshua Kimmich in Richtung Kabinentrakt des Volksparkstadions. Der Ersatzkapitän des FC Bayern war enttäuscht von sich selbst. Wenige Sekunden zuvor waren ihm im Spiel gegen den Hamburger SV (0:0) die Sicherungen durchgebrannt. Kimmich zog Alexander Røssing-Lelesiit – dieser hatte ihn leicht geschubst – in der 44. Minute völlig übermotiviert an den Haaren.

Kimmich: "Ich war nicht sauer"

Schiedsrichter Bastian Dankert zögerte nicht lange und zeigte dem 31-Jährigen den persönlich dritten Platzverweis in der Bundesliga. Auch im Kölner Keller, so erfuhr es die AZ aus Schiedsrichterkreisen, gab es keinerlei Zweifel an der Entscheidung. Eine klare Rote Karte. "So richtig verstehen tue ich es nicht", sagte Kimmich nach Spielende über seinen Blackout.

Eine solch übermotivierte Aktion sei "normal nicht meine Art". "Es war auch nicht so, dass ich sauer oder emotional geladen war", meinte Kimmich: "Deshalb fehlen mir so ein bisschen die Worte. Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm." Deutlich wortkarger kommentierte Sportvorstand Max Eberl die Situation. "Es ist vielleicht für euch doof, aber wir werden es intern besprechen", kündigte der Bayern-Boss lediglich gegenüber den Reportern an.

Flog gegen den Hamburger SV vom Platz: Joshua Kimmich. © IMAGO

Fall landet vor dem DFB-Sportgericht

Mit anderen Worten: Kimmich muss wohl zum Rapport. Es ist nicht die einzige Folge, die ihm nach seiner Roten Karte droht. "Ich werde völlig zu Recht eine Strafe bekommen", so der Mittelfeldspieler über eine Sperre in den kommenden Partien. Kimmich wird dem Rekordmeister wohl mindestens gegen den SC Paderborn und bei der TSG Hoffenheim fehlen. Das genaue Strafmaß wird das Sportgericht des DFB, wie üblich, Anfang der kommenden Woche verkünden.

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Einen Tribünenplatz im Pokalachtelfinale gegen Hertha BSC (Dienstag, 21 Uhr) muss Kimmich aber wohl nicht fürchten. Eine solche wettbewerbsübergreifende Sperre wäre bei Tätlichkeiten durchaus möglich, ist jedoch nur bei schweren Verstößen zu erwarten. Konkret heißt es in den Statuten des DFB: "Pflichtspiele sind Spiele des Wettbewerbs, in dem die Tat begangen worden ist. Bei schwerwiegenden Sportverfehlungen ist die Sperre für Pflichtspiele in allen Wettbewerben des DFB und seiner Mitgliedsverbände und für Freundschaftsspiele auszusprechen."

Wird dem FC Bayern in den kommenden Spielen fehlen: Joshua Kimmich. © IMAGO

FC Bayern bangt um Laimer

Ein Beispiel: der Biss von Luis Suárez an Giorgio Chiellini bei der WM 2014. Derart schlimm war das Ziehen von Kimmich an den Haaren von Røssing-Lelesiit aber keinesfalls. Trotzdem: Selbst eine kurze Sperre schmerzt den FC Bayern in der aktuellen Situation. Trainer Vincent Kompany muss derzeit nahezu auf seine komplette Offensive verzichten. Harry Kane, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Michael Olise blieben verletzungsbedingt im verschneiten München.

Bei Letzterem gibt es zumindest etwas Hoffnung, dass er schon bald zurück in den Kader kehrt. Dafür wird Konrad Laimer gegen die Berliner ausfallen. Der Österreicher musste nach einem Tritt auf den Fuß in der Schlussphase ausgewechselt werden. "Es sieht momentan nicht so gut aus", gab Kompany auf der Pressekonferenz eine erste Einschätzung: "Wir hoffen, dass er in den nächsten Tagen wieder trainieren kann."

Laimer-Schock beim FC Bayern

Am Sonntagmorgen dann der Schock: Laimer muss unters Messer. "Er hat sich eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen", teilte der Klub mit. "Wenn man die ganze Situation betrachtet, in der wir uns befinden, ist die Rote Karte unentschuldbar", fasste es Kimmich passend zusammen. Entsprechend dürften die Bayern hoffen, dass in seinem Fall die Strafe des Sportgerichts nicht allzu hoch ausfallen wird.