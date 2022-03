FC Bayern: Frauen spielen erstmals in der Allianz Arena

Premiere für die Fußballerinnen des FC Bayern: Am Dienstagabend treten sie gegen Paris Saint-Germain an - erstmals in der Allianz Arena. Der Verein erwartet bis zu 10.000 Zuschauer.

22. März 2022 - 07:50 Uhr | AZ/dpa