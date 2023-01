FC Bayern: Fouls und Fairplay – Joshua Kimmich und Dayot Upamecano stehen im Fokus

Bayern-Profis Kimmich und Upamecano sorgen mit zwei Szenen in Leipzig für heiße Diskussionen.

München - Die zwei Streitthemen des 1:1 der Bayern in Leipzig: War's ein Foul, dieses leichte Zupfen von RB-Stürmer André Silva an Joshua Kimmich vor dem Ausgleich der Leipziger? Hätte Dayot Upamecano für sein Foul an Dominik Szoboszlai nicht nur – wie geschehen – die Gelbe, sondern die Rote Karte sehen müssen?

Julian Nagelsmann: "Das ist schon okay"

Im Fall Kimmich meinte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Es war ein klares Foul." Er gab allerdings auch zu: "Es liegt eher an uns, dass wir nicht gewonnen haben." Trainer Julian Nagelsmann kurz und knapp: "Ich sehe da jetzt keinen regelwidrigen Treffer. Das ist schon okay." Schiedsrichter Daniel Siebert erklärte: "Für mich kein Foul. Ein bisschen Kontakt muss erlaubt sein bei einem Bundesliga-Spitzenspiel."

Bayerns Kapitän Kimmich klagte sich selbst an für den schwachen Chipball zum Gegner in der Entstehung des Treffers: "Wir gewinnen das Spiel ohne meinen Fehler. Ich muss den Ball rausprügeln, dann passiert nichts." Also Deckel drauf.

Echtes Fairplay

Und bei Upamecano? Der Verteidiger hatte beim Stand von 1:1 in der 66. Minute Szoboszlai wenige Meter hinter der Mittellinie zu Fall gebracht. Nicht rüde, aber taktisch (klug). War der Franzose letzter Mann?

Weil das Foul nicht zentral, im Strafraum oder in Strafraumnähe stattfand und Matthijs de Ligt im Vollsprint nebenherlief, ahndete es Siebert nicht als Notbremse und argumentierte: "Ich hatte das Gefühl, dass de Ligt so nah bei der Szene dran ist, dass er noch nicht überspielt ist." RB-Coach Marco Rose stimmte an Sieberts Seite vor den TV-Mikrofonen zu: "In der Situation habe ich es zuerst anders gesehen, da ich dachte, er ist weg, aber die Entscheidung ist okay." Echtes Fairplay.