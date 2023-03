FC Bayern entlässt Nagelsmann – Tuchel übernimmt – Nagelsmann "richtig, richtig enttäuscht"

Der FC Bayern trennt sich vor dem Kracher gegen Borussia Dortmund von Julian Nagelsmann. Thomas Tuchel unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

München - Paukenschlag beim FC Bayern! Am Donnerstagabend sickerten die ersten Meldungen durch, jetzt ist es offiziell. Der FC Bayern trennt sich mit sofortiger Wirkung von Julian Nagelsmann. Dies bestätigten die Münchner am Freitag. Mit Nagelsmann werden auch die Assistenztrainer Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod freigestellt.

Der Nachfolger von Nagelsmann steht auch schon bereit: Thomas Tuchel übernimmt bis 2025! Er wird am Montag erstmals das Training leiten.

"Als wir Julian Nagelsmann im Sommer 2021 für den FC Bayern verpflichtet haben, waren wir überzeugt, mit ihm langfristig zusammenzuarbeiten - und dies war auch bis zuletzt das Ziel von uns allen", teilt Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des Rekordmeisters, mit.

Kahn: Leistungsschwankungen haben Saisonziele in Frage gestellt

Kahn weiter: "Nun sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders - trotz der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr - zunehmend seltener gezeigt hat." Seit der WM habe man jedoch "immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus."

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic kommt in der Mitteilung zu Wort. Für ihn sei es "die schwierigste

Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen", so Salihamidzic: "Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian."

Nagelsmann selbst soll von der Entscheidung der Bosse getroffen gewesen sein, wie es in einem Tweet des italienischen Sportjournalisten Fabrizio Romano heißt: "Nagelsmann war gestern überrascht… und heute sehr, sehr enttäuscht".

Neu-Bayern-Coach Tuchel trifft in seinem ersten Spiel auf Ex-Klub Dortmund

Nagelsmann spielte mit den Bayern die schlechteste Bundesliga-Saison seit elf Jahren. Am Sonntag hatten die Münchener mit 1:2 bei Bayer Leverkusen verloren und rutschten damit in der Bundesligatabelle auf den zweiten Platz hinter Borussia Dortmund ab. Nach der Länderspielpause kommt es am 1. April zum direkten Duell mit dem Spitzenreiter und für Tuchel, der von 2015 bis 2017 den BVB trainierte, zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

In krassem Gegensatz zu den Leistungen in der Bundesliga steht zumindest in dieser Saison Nagelsmanns Bilanz in der Champions League. Aus acht Spielen holten die Bayern acht Siege, zuletzt setzten sie sich souverän im Achtelfinale gegen Paris St. Germain durch.

Tuchel gewann 2021 mit Chelsea die Champions League

Nagelsmann, der 2021 von RB Leipzig an die Isar wechselte, musste aber neben sportlichen Problemen auch zahlreiche Nebengeräusche moderieren. Jüngst hatte ein Maulwurf seine Bayern-Taktik an die Presse gegeben, der Trainer reagierte mit Unverständnis. Der Vertrag des 35-Jährigen wäre eigentlich noch bis zum 30. Juni 2026 gültig gewesen.

Der 49-jährige Tuchel hatte im Sommer 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen, musste im September vergangenen Jahren aber seinen Platz bei den Blues räumen. Zuvor hatte er bei Paris Saint-Germain gearbeitet und hatte mit dem französischen Spitzenklub 2020 das Champions-League-Finale erreicht, das gegen die Bayern allerdings mit 0:1 verloren ging.