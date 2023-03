FC Bayern: Die Trennung von Julian Nagelsmann ist folgerichtig

Maximilian Koch, Bayern-Reporter der AZ, über das bevorstehende Aus von Trainer Julian Nagelsmann.

Das Experiment Julian Nagelsmann ist beendet, nur die offizielle Bestätigung des FC Bayern fehlt noch. Nach nicht einmal zwei Saisons, obwohl der Vertrag des 35-jährigen Trainers bis 2026 datiert war. Nach nur einem Titel in seiner Premierensaison – und obwohl in dieser Spielzeit noch drei Titel möglich gewesen wären. Das gab es so noch nie beim FC Bayern.

Vieles davon mag verrückt klingen, auch der Zeitpunkt, gut eine Woche vor dem Topspiel gegen Dortmund. Bei genauerem Hinsehen ist es das aber nicht. Die vorzeitige Trennung ist schlüssig und folgerichtig. Nagelsmanns Zeit bei den Münchnern, die zu einer Ära werden sollte, war geprägt von Aufs und Abs. Von vielen, zu vielen Themen außerhalb des Platzes. Für die der Trainer zu oft selbst verantwortlich war. Wobei man anmerken muss: Speziell in der ersten Nagelsmann-Saison ließen die Bosse den Coach bei außenpolitischen Themen regelmäßig im Stich.

FC Bayern: Nagelsmann ging die Souveränität von Anfang an ab

Dennoch: Nagelsmann hat es nicht geschafft, die Mannschaft auf ein höheres Niveau zu bringen, die Leistungen waren mal brillant, mal blamabel. Gladbach und Villarreal bleiben genauso hängen wie Paris. Und: Die nötige Souveränität ging Nagelsmann von Anfang an ab, der Trainer stand fast so häufig im Fokus wie die Stars. Das kann bei Bayern nicht funktionieren.

Der FC Bayern wollte Thomas Tuchel schon einmal

Jetzt also Thomas Tuchel. Im Frühjahr 2018, als klar war, dass Jupp Heynckes nicht weitermachen würde als Coach, hatte Bayern schon einmal die Chance, Tuchel zu bekommen. Doch die Klubführung zögerte damals zu lange. Offenbar wollte man diesmal nicht wieder den richtigen Zeitpunkt verpassen, an Tuchel waren auch andere Topklubs interessiert.

Tuchel hat mit Chelsea die Champions League gewonnen, er hat zuvor auch bei Paris nachgewiesen, Weltstars führen zu können. Aber: Er ist ein äußerst kritischer Geist, hat etwas van-Gaal-Artiges, Eigenbrötlerisches. Und er wird nun schon nächsten Samstag gegen seinen Ex-Klub Dortmund auf der Bayern-Bank sitzen. Was für eine Story. Für den FC Bayern beginnt das nächste Experiment.