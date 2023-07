FC Bayern: Der traurige Abgang von Sadio Mané

Beim Test der Bayern gegen Kawasaki ist Sadio Mané schon nicht mehr im Kader, der einst als Königstransfer gefeierte Stürmer verfolgt das Spiel desinteressiert. Wechsel nach Saudi-Arabien ist vor dem Abschluss.

Singapur - Mit einer weißen Plastiktüte in der Hand und einer Menge zur Illusion gewordener Träume im Kopf schlurfte Sadio Mané zum Ausgang des Nationalstadions von Tokio und bestieg den Teambus des FC Bayern. Eine letzte Nacht noch im Teamhotel mit den Mitspielern, am Sonntagmorgen verabschiedete sich der Senegalese.

Er blieb, um zu gehen. Anders als der gesamte Tross des FC Bayern, der sich am Sonntag mit dem Qatar-Airways-Flug 7477 mit zweistündiger Verspätung auf die Reise nach Singapur zur zweiten Station der Asien-Tour machte, verweilte Mané im "Mandarin Oriental" und wartete auf Instruktionen seines Managements, im Hotel verabschiedete er sich schon mal vorsorglich von den Kollegen.

Künftig Karriere an Ronaldos Seite?

Für den 31-Jährige geht es weiter nach Dubai, um dort am Montag oder Dienstag den Medizincheck seines neuen Arbeitgebers Al-Nassr zu absolvieren. Der Wechsel nach Saudi-Arabien zu Cristiano Ronaldos Klub ist kurz davor, finalisiert zu werden. Mané, so viel ist klar, wird als nächster Superstar der saudi-arabischen Pro League mit Geld überschüttet.

Nach Saudi-Berichten soll er das fast schon obszöne Netto-Gehalt von bis zu 40 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Finanziell extrem lohnend, doch es ist auch der Abstieg in die sportliche Bedeutungslosigkeit. Manés Karriereplan sah eigentlich ganz anderes vor. . .

Bis 2025 hatte Mané unterschrieben, es war der Transfercoup der Münchner - ach was, der Bundesliga. Die Welt feierte die Bayern, die Bayern feierten sich selbst und insbesondere den damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Mané ging selbstredend durch das große Tor der Hoffnung.

Große Hoffnung, große Enttäuschung

"Sadio Mané ist ein Weltstar, der die Strahlkraft des FC Bayern unterstreicht und die Attraktivität der gesamten Bundesliga erhöht", schwärmte Präsident Herbert Hainer, "für solche einzigartigen Fußballer kommen die Fans in die Stadien." Der Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool (2019), der Torschützenkönig der Premier League (2019), der Fußballer des Jahres in Afrika (2019, 2022) sollte die Kirsche auf der Triple-Torte des FC Bayern werden.

Pustekuchen. Bis November, bis kurz vor der WM in Katar war die Welt des Sadio Mané und seines Arbeitgebers noch in Ordnung. Sein Trainer: Julian Nagelsmann. Dann erwischte es ihn im vorletzten Spiel der Bayern gegen Werder Bremen, das rechte Wadenbeinköpfchen.

Eine Operation war nötig. Der Traum von seiner ersten WM platzte, mehr noch: der Faden riss komplett. Als Mané im Februar zurückkehrte, fand er Form und Fitness nicht mehr. Ein mickriges Törchen in der Liga (nach zuvor sechs in der Hinrunde) - das war's. Meist war er nur noch Joker.

Kapitän Kimmich über Kollegen Mané

"Er hat tatsächlich eine sehr gute Hinrunde gespielt, sehr gute Statistiken geliefert", sagte Joshua Kimmich in Tokio und nahm den scheidenden Mitspieler in Schutz: "Er war nicht alleine daran schuld, dass es bei uns in der Rückrunde nicht mehr funktioniert hat. Da hat bei uns das große Ganze nicht mehr gestimmt." Auf Nachfrage, wie er Mané in den letzten Tagen erlebt hat, meinte der Kapitän: "Sadio ist immer positiv und ruhig. Er hat sich nichts anmerken lassen. Ein Vollprofi, der in jedem Training Gas gibt."

Abgang mit Plastiktüte: Noch-Bayer Sadio Mané. © Imago und P. Strasser

Beim 1:0 der Bayern im Test gegen Kawasaki war Mané nicht mehr im Kader. Er saß im Trainingsanzug auf einem Klappstuhl neben der Auswechselbank. Bereits mit Abstand, entrückt. Ein Käppi mit zwei Tigern auf dem Kopf, AirPods im Ohr, das Handy in der Hand. Die Goodbye-Runde der Mannschaft samt Dank ans japanische Publikum machte er, ganz am Ende des Trosses, zögerlich mit. Gedankenschwer.

Saudis zahlen Ablöse über Marktwert

Bayern kassiert nun fast die Summe, die man letzten Sommer an Liverpool überwiesen hatte. Knapp 30 Millionen Euro Ablöse (tatsächlich über Marktwert, aber das ist eben Saudi-Arabien) sollen es sein, investiert hatte man eine Sockelablöse von 32 Millionen, mögliche Boni für Titel und Trophäen ausgeklammert. Da kam also nicht viel hinzu. Bei der spektakulären Ziellinien-Überquerung zur Meisterschaft Ende Mai in Köln (2:1) wurde Mané nicht mal eingewechselt. Zwölf Tore und sechs Vorlagen in 32 Pflichtspielen für den FC Bayern stehen nun in seiner Vita - nicht nur er selbst hatte sich weit mehr erwartet.

Und so endet dieses Kapitel, von dem sich alle Beteiligten so viel versprochen hatten, traurig und vorzeitig. Ein Großer geht. Durch die Hintertür.

