FC Bayern: Da schau her! Ultras reagieren auf Hoeneß-Aussage

Die Ultras des FC Bayern reagieren am Rande des Spiels gegen den FC St. Pauli auf die Worte von Ehrenpräsident Uli Hoeneß bezüglich der 50+1-Regelung.
Die Bayern-Fans mit einer klaren Botschaft an Uli Hoeneß.
Die Bayern-Fans mit einer klaren Botschaft an Uli Hoeneß.

Deutliche Worte gegen Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Am Rande der Partie gegen den FC St. Pauli rollten die Ultras ein Banner aus. Darauf in fetten Lettern: "Uli, wann wird es auch dir endlich klar ... Fußball in Deutschland – ohne 50+1 nicht vorstellbar!"

Hoeneß: "Ich glaube einfach, dass es für viele Vereine hilfreich wäre"

Hintergrund der Aktion: Hoeneß hatte unter der Woche im "OMR"-Podcast zuletzt die Abschaffung der 50+1-Regel gefordert. Der 73-Jährige sagte: "Ich glaube, über kurz oder lang muss in Deutschland die 50+1-Regelung fallen. Das ist nicht wichtig für Bayern München, denn wir können mithalten mit unseren Möglichkeiten", sagte er und betonte: "Insofern kann ich mich sehr dafür einsetzen, ohne eigene Vorteile zu erzielen. Ich glaube einfach, dass es für viele Vereine hilfreich wäre, wenn sie internationales Geld einnehmen könnten."

Aber nicht nur Hoeneß bekam an diesem Samstagnachmittag eine ab. So stand auf einem anderen Banner: "Grote schwingt wieder seinen Unverhältnismäßigkeitspimmel". Darauf war das Konterfei des Hamburger Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) zu sehen.

Sprachen sich erneut klar gegen die Planänderungen der Innenministerkonferenz aus: Die Fans des FC Bayern.
Sprachen sich erneut klar gegen die Planänderungen der Innenministerkonferenz aus: Die Fans des FC Bayern.

Anlass für die Proteste ist die Innenministerkonferenz (IMK), die nächste Woche (3. bis 5. Dezember) in Bremen stattfinden wird. Bei der IMK könnten umfassende Sicherheitsmaßnahmen für Fußballspiele beschlossen werden, die aus Sicht der Fans völlig überzogen sind.

 

2 Kommentare
  • Marlboro123 vor 54 Minuten / Bewertung:

    Jeder der Uli kennt, weiß das er oft nicht mehr weiß was er sagt, wichtig ist ihm das er in der Zeitung steht.

  • Michl 01 vor 4 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Marlboro123

    So a Schmarrn

