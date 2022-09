FC Bayern: Bouna Sarr erfolgreich operiert – keine WM mit Senegal

Die WM in Katar ist für Bayerns Bouna Sarr kein Thema mehr – der Rechtsverteidiger musste am Knie operiert werden. Der Eingriff verlief erfolgreich.

München - Bayerns Bouna Sarr ist am Dienstag erfolgreich an der Patellasehne operiert worden – das teilten die Münchner am Nachmittag mit. Durch den Eingriff wird der Rechtsverteidiger jedoch die Winter-WM in Katar verpassen.

Sarr klagt seit längerer Zeit über Probleme an der Kniesehne und hat in dieser Saison noch keine Minute für die Münchner gespielt. Er hatte in diesem Jahr mit Senegal den Afrika Cup gewonnen. Insgesamt 13 Mal lief er für sein Heimatland auf. Sarr steht seit 2020 bei den Münchnern unter Vertrag, spielte aber bislang keine große Rolle.