"Harrys Bruder und sein Vater verhandeln gerade": Rummenigge mit überraschenden Aussagen zur Kane-Zukunft

Am 26. Oktober blickt der FC Bayern nach London, wenn der Ballon d'Or verliehen wird. Harry Kane gilt als einer der Favoriten. Karl-Heinz Rummenigge spricht über Kanes Chancen und dessen neuen Vertrag.

Der 26. Oktober wird für den FC Bayern ein ganz wichtiger Tag: In London wird zum insgesamt 70. Mal der Ballon d'Or verliehen - und Harry Kane ist einer der Topfavoriten auf die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball. Wie Kanes Chancen stehen? In der Abendzeitung äußert sich Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge, der 1980 und 1981 als bis dato letzter Bayern-Spieler den Ballon d'Or gewann, zu Kanes Chancen.

Karl-Heinz Rummenigge (l.) im Gespräch mit AZ-Chefreporter Sport Maximilian Koch. © Daniel Loeper

Rummenigge setzt auf KI-Prognose

"Harry hat in der vergangenen Saison insgesamt 73 Tore für den FC Bayern und die englische Nationalmannschaft erzielt - nur Lionel Messi war in der Fußballhistorie in diesem Jahrtausend erfolgreicher. Das ist eine Benchmark", sagt Rummenigge: "Und Stürmer gewinnen diese Wahl oft." Er habe dazu "auch die KI befragt", ergänzt Rummenigge: "Die Antwort war: Mit 68-prozentiger Wahrscheinlichkeit gewinnt Harry. Hoffen wir mal, dass es so kommt."

Historische Dimension für den FC Bayern

Es sei schließlich "lange her, dass ein Bayern-Spieler den Ballon d’Or gewonnen hat", so Rummenigge: "Seit meinen beiden Auszeichnungen 1980 und 1981 sind mehr als vier Jahrzehnte vergangen. Deshalb hätte ein solcher Erfolg heute eine ganz besondere Bedeutung - nicht nur für den Spieler, sondern für den gesamten FC Bayern."

Harry Kane fühlt sich mit seiner Familie sehr wohl in München. © IMAGO

Kane als Vorbild und Mannschaftsspieler

Was Kane besonders auszeichnet? "Er ist für die Mannschaft und besonders für die jungen Spieler ein Riesenvorbild", sagt Rummenigge: "Harry hat diese Riesenquote an Toren, die herausragend ist. Und er spielt die Pässe nach links und rechts wie mit dem Lineal gezogen, auf den Millimeter genau. Er ist spielerisch noch einmal ein Stück gewachsen. Und Harry ist ein besonderer Mensch. Fans haben ein sensibles Gespür für Menschen. Es ist kein Zufall, dass sie Harry lieben."

Starke Konkurrenz: Mbappé und Yamal

Doch die Konkurrenz beim Ballon d'Or ist stark. Unter anderem machen sich auch Kylian Mbappé und Lamine Yamal Hoffnungen, beide warben zuletzt öffentlich für sich selbst. "Das sind beides natürlich tolle Spieler. Aber mir ist die etwas introvertierte Art von Harry auf jeden Fall sympathischer", sagt Rummenigge: "Die spiegelt auch seinen Charakter wider, denn Harry lässt die Tore, die Spiele und die Titel für sich sprechen, die er jetzt glücklicherweise seit zwei Jahren gewinnt. Das wichtigste Kriterium des Ballon d’Or ist die individuelle Leistung, und da hat Harry die Nase vorn."

Schielt ebenfalls auf den Ballon d'Or: Frankreich-Star Kylian Mbappé (r.). © IMAGO/Ali Atmaca

Vertragsverlängerung als Signal für die Zukunft

Noch vor der Verleihung könnte Kanes Vertragsverlängerung über die Bühne gehen. 2027 läuft der Vertrag des 33-Engländers aus. "Harrys Bruder und sein Vater verhandeln gerade mit Jan-Christian Dreesen. Ich bin optimistisch, dass sie eine gute Lösung finden", sagt Rummenigge: "Früher hätte ich gesagt: Bei Spielern über 30 sollte man grundsätzlich nur Einjahresverträge machen. Aber es gibt eben Ausnahmen, wenn du von einem Spieler überzeugt bist. Und das sind wir bei Harry. Man darf nicht vergessen: In drei Jahren war er nur einmal verletzt. Ich kann mich selbst erinnern: Als ich die Drei vorne stehen hatte, war ich schon reichlich mit Muskelproblemen behaftet."

Doch Kane hat noch lange nicht genug. Zunächst will er sich den Ballon d'Or schnappen - und dann mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen.

Den ersten Teil des Exklusiv-Interviews mit Karl-Heinz Rummenigge können Abonnenten hier lesen.