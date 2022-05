FC Bayern: Barcelona-Trainer Xavi lockt Robert Lewandowski

Erstes Barça-Angebot für Bayerns Stürmer da. Bei Kalajdzic gibt es große Konkurrenz.

München - Langsam, aber sicher wird es konkret: Der FC Barcelona wirbt offensiv um Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (33) – und will ihn unbedingt in diesem Sommer verpflichten.

FC Bayern hat Lewandowski-Berater "konkretes Angebot" gemacht

Obwohl der Pole noch bis 2023 vertraglich an Bayern gebunden ist. "Er ist eine der Optionen, die kommen könnten", sagte Barça-Trainer Xavi am Wochenende ganz offen. Lewandowski habe "schon öffentlich gesagt, dass er gehen will, und es gibt Verhandlungen. Aber es wird nicht einfach, Bayern steht dazwischen". Und zwar bislang mit aller Macht.

"Diese Frage stellt sich nicht. Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023, und den wird er erfüllen", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn der "Welt am Sonntag".

Gleichzeitig bekräftige Kahn, dass die Münchner zuletzt intensiv um den Stürmer-Star gekämpft hätten. "Wir haben seinem Berater ein konkretes Angebot gemacht. Sonst würden wir das bestimmt nicht sagen", sagte Kahn.

FC Bayern soll Forderungen heruntergeschraubt haben

Lewandowski hatte dies abgestritten, Sportvorstand Hasan Salihamidzic meinte bei Sport1: "Es ist ganz klar, dass Lewy ein Angebot mit Laufzeit und Summe auf den Weg bekommen hat."

Wie die "Bild am Sonntag" erfahren haben will, bieten die finanziell angeschlagenen Katalanen 32 Millionen Ablöse für den zweimaligen Weltfußballer.

Zuletzt hatte die spanische Zeitung "Sport" berichtet, dass die Bayern ihre Forderung auf 35 bis 40 Millionen heruntergeschraubt hätten. So weit scheint man also nicht mehr entfernt zu sein – oder bleiben die Münchner tatsächlich bei ihrem Nein?

Als einer der möglichen Nachfolger wird Sasa Kalajdzic (24) vom VfB Stuttgart gehandelt. Doch auch andere Klubs wie Newcastle United, Benfica Lissabon, der Paris Saint-Germain und auch Borussia Dortmund sind hinter dem Österreicher her.