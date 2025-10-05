FC Bayern auf der Wiesn: Präsident Hainer ist happy, hat aber einen großen Wunsch

Nach dem 3:0-Erfolg im Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt feiert der FC Bayern bei seinem traditionellen Wiesn-Besuch. Präsident Herbert Hainer zeigt sich glücklich mit der aktuellen Situation, sorgt sich aber mit Blick auf die Länderspielpause.

Bayern-Trainer Vincent Kompany nahm nicht nur seine Frau Carla auf die Wiesn mit.

Matthias Balk/dpa 15 Bayern-Trainer Vincent Kompany nahm nicht nur seine Frau Carla auf die Wiesn mit.

Beim FC Bayern herrscht derzeit eitel Sonnenschein, daran änderte auch das greislige Wetter am Sonntag beim traditionellen Wiesn-Besuch in der Käfer-Schänke am Sonntag nichts. Der Sieg im Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt (3:0) tags zuvor war bereits der zehnte in dieser Saison. Dank des 1:1-Remis von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig gehen die Münchner als Spitzenreiter mit einem Vier-Punkte-Vorsprung auf den BVB in die Länderspielpause.

Prost! Die Bayern-Stars am Sonntag auf der Wiesn. © mxm

"Sie sehen einen glücklichen Präsidenten. Wir zeigen einen unheimlich guten Fußball, sehr erfrischend und nach vorne orientiert. Wir schießen viele Tore und kassieren hinten kaum eines", sagte Präsident Herbert Hainer und hatte ein Sonderlob für den Cheftrainer übrig: "Vincent Kompany macht es unheimlich gut. Das merkt man der Mannschaft auch an. Sie haben unheimlich viel Spaß miteinander. Das merke ich auch, wenn ich nach den Spielen in die Kabine komme. Die Spieler feixen und scherzen miteinander."

Bayern-Trainer Vincent Kompany nahm nicht nur seine Frau Carla auf die Wiesn mit. © Matthias Balk/dpa

Hainer sorgt sich um Verletzungen bei der Nationalmannschaft

Auf die Länderspielpause blickt Hainer allerdings mit gemischten Gefühlen. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass sich ein Spieler bei der Nationalmannschaft verletzt.

Durfte auch auf eine Super-Serie des FC Bayern anstoßen: Präsident Herbert Hainer. © Matthias Balk/dpa

"Ich habe jedes Mal denselben Gedanken: Hoffentlich kommen alle gesund wieder zurück! Wir hatten das in der Vergangenheit immer mal wieder. Ich erinnere mich an den Fall Robert Lewandowski, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat und wir danach das Spiel gegen Paris hatten", so Hainer.

Harry Kane präsentierte sich mit seiner Frau Katie Goodland in bester Wiesn-Stimmung. © Matthias Balk/dpa

Das Paris von einst heißt dieses Mal Borussia Dortmund. Nach der Länderspielpause kommt es in gut zwei Wochen zum direkten Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer und seinem ärgsten Verfolger.

Weitere Bilder vom Wiesn-Besuch des FC Bayern finden Sie in der Bilderstrecke oben!