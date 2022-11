FC Bayern: Abwehrboss Dayout Upamecano früher sogar Stürmer

In der laufenden Saison hat sich Dayout Upamecano zur festen Größe in der Bayern-Abwehr entwickelt. Jetzt verriet der Franzose, dass er in seiner Jugend sogar als Stürmer eingesetzt wurde.

München - In seiner zweiten Saison beim FC Bayern hat sich Dayout Upamecano endgültig durchgesetzt. Der Abwehrboss ist mittlerweile aus der Mannschaft von Julian Nagelsmann nicht mehr wegzudenken. Nun kommt heraus: Der Franzose agierte in seiner Jugend nicht immer als Verteidiger! "Damals spielte ich überall: Stürmer, Flügel oder im Mittelfeld", sagte Upamecano in einem Interview. "Es war mir egal, ich wollte einfach nur spielen"

Upamecano mit Vorfreude auf Weltmeisterschaft

Einfach nur spielen, das will der 24-Jährige jetzt auch bei der WM in Katar. Upamecano ist nämlich auch in der französischen Nationalmannschaft zu einer festen Größe gereift. Die Mannschaft von Didier Deschamps, WM-Sieger 2018, will alles dafür tun den Titel zu verteidigen.