Fan-Vereinigung des FC Bayern: "Club Nr. 12" startet Typisierungsaktion für "Lewy"

"Club Nr. 12", die Fan-Vereinigung der aktiven Fans des FC Bayern, ruft zu einer Typisierungsaktion für das an Leukämie erkrankte Mitglied "Lewy" auf.

München – "In guten, wie in schlechten Zeiten, ...", heißt es in Bayerns Vereinshymne "Stern des Südens".

Der "Club Nr. 12", eine Vereinigung von Bayern-Fans, hält nun auch in schwierigen Zeiten zusammen und ruft zur einer Typisierungsaktion für "Lewy" auf.

"Zusammen gegen Blutkrebs – Gemeinsam für Lewy"

Damit ist nicht etwa Weltfußballer Robert Lewandowski gemeint, sondern ein langjähriges Mitglied des Fanclubs. "Lewy" ist an Leukämie erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellenspende.

"Er ist einer von uns, ist an Leukämie erkrankt und sucht dringend einen geeigneten Stammzellspender", wird Mic vom "Club Nr. 12" in einer Pressemitteilung zitiert.

Unter dem Motto "Zusammen gegen Blutkrebs – Gemeinsam für Lewy" findet nun am Samstag, 19.03., von 11 bis 16 Uhr, eine Typisierungsaktion im Backstage statt. Gesucht werden gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren.