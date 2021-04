Fan-Umfrage: Bayern-Vorherrschaft schadet der Attraktivität der Bundesliga

Der FC Bayern ist auf dem besten Wege, seine neunte Meisterschaft in Folge zu gewinnen. Für die Mehrheit der deutschen Fußball-Fans verliert die Bundesliga dadurch an Attraktivität.

Die Bayern sind derzeit Tabellenführer in der Bundesliga.

München - Die Mehrheit der deutschen Fußball-Fans ist davon überzeugt, dass die Vorherrschaft des FC Bayern der Attraktivität der Bundesliga schadet. In einer Blitzumfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) befürchten 50,11 Prozent der Teilnehmer, dass sich ein weiterer Titel für die Bayern negativ auf die Begeisterung für die Liga auswirkt.

Nachdem die Münchner am vergangenen Samstag durch einen Sieg im direkten Duell bei RB Leipzig (1:0) ihren Vorsprung an der Spitze auf sieben Punkte ausbauten, steht der Titelverteidiger vor der neunten Meisterschaft in Folge.

60,87 Prozent der Befragten geben an, dass sie mehr Bundesliga schauen würden, wenn der Titelkampf länger spannend bliebe. In der Umfrage beurteilen 69,78 Prozent das aktuelle Rennen um die Schale als "kaum" bis "gar nicht spannend". Die bisherige Saison bewerten die meisten Befragten im Hinblick auf den Kampf um die Meisterschaft mit 38,81 Prozent als "mittelmäßig".