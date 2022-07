Fan-Pfiffe drohen: Ist Lewandowski bei der Team-Präsentation dabei?

Robert Lewandowski hängt weiter beim FC Bayern fest, ein neues Barca-Angebot ist bis Freitagmittag nicht eingegangen. Doch jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen...

Robert Lewandowski am Freitag im Bayern-Training.

München - Die Tage gehen dahin, jetzt steht das Wochenende an. Für den FC Bayern ein besonderes: Denn am Samstagnachmittag findet die offizielle Team-Präsentation in der Allianz Arena statt – vor Fans.

Für einen Star könnte es dann Pfiffe von den Rängen geben: Robert Lewandowski. Der Weltfußballer will weiterhin nur noch weg und zum FC Barcelona wechseln. Seit Mittwoch befindet er sich wieder im Training, machte dabei mit mehr oder weniger lustlosen Auftritten auf sich aufmerksam. Auch bei der Einheit am Freitag war der 33-Jährige an der Säbener Straße zu sehen.

Lewandowski-Poker zieht sich hin

Anfang der Woche hieß es, Bayern und Barca streben eine Einigung bis zum Ende der Woche an. Lewandowski sollte nicht mehr mit zur Team-Präsentation und der anschließenden USA-Reise der Münchner, die in der kommenden Woche startet. Stattdessen solle der zügige Abflug zu den Katalanen erfolgen.

Doch der Poker zog und zieht sich hin: Die Bayern warten weiter auf ein verbessertes Angebot aus Barcelona, dem Vernehmen nach würden sich die Bosse ab einer Ablöse von rund 50 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Die Barca-Verantwortlichen zeigten sich zuletzt indes verwirrt, weil in München auf keines der abgegebenen Angebote reagiert worden sein soll. Die Verhandlungen sind festgefahren!

AZ-Info: Noch kein verbessertes Barca-Angebot eingetroffen

Nach AZ-Informationen ist bis Freitagmittag kein verbessertes Barca-Angebot angekommen. Bei den Bayern geht man – Stand jetzt – deshalb davon aus, dass Lewandowski auch am Samstag trainieren und anschließend bei der Team-Präsentation dabei sein wird.

Doch nun könnte Bewegung in die Sache kommen: Wie die " " berichtet, möchte der FC Barcelona ein neues Angebot für Lewandowski abgeben "und seine letzte Offerte deutlich erhöhen". Den von Bayern gewünschten 50 Millionen Euro könnte man also nun näherkommen!

Geht's jetzt ganz schnell im seit Wochen andauernden Transfer-Theater? Es bleibt spannend!