Der Olympia-Sieger leidet bis heute unter epileptischen Anfällen und kann sich daher gut in den Bayern-Star hineinversetzen. In der AZ spricht der ehemalige Skispringer außerdem über Überflieger Philipp Raimund.

Herr Freund, seit Jahren engagieren Sie sich für "Right to play", eine gemeinnützige Organisation, die Kindern mit spielbasierten Lernmethoden lebenswichtiges Wissen und Fähigkeiten vermittelt. "Beim Kinderspielen gewinnt die Welt", steht auf Ihrer Website. Was waren Ihre liebsten Kinderspiele?

SEVERIN FREUND: Alles, was irgendwie draußen war. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, mit vielen Nachbarskindern, die zum Glück alle ein bisschen älter waren als ich, an die man sich dranhängen konnte. Und im Winter natürlich im Schnee, der damals noch ein bisschen sicherer war als heute. Wir hatten früh frei, die Hausaufgaben schnell gemacht und dann raus!

Ihr erster Vereinssport?

Schon Skispringen. Einmal war ich beim Fußballtraining, aber das war wirklich eine einmalige Angelegenheit. Das war nicht so meins, nicht meine Welt. Deswegen ist es zunächst Langlauf und die Kombination geworden, dann das Skispringen.

Wie sieht es bei Ihren beiden Kindern aus?

Die sind noch jung genug, um alles Mögliche ausprobieren zu können. Aus Elternsicht muss man sagen: Der Leistungssport ist eine Lebensschule, aber es kann auch eine sehr harte Lebensschule sein. Ob man sich das als Eltern dann wünscht, dass die eigenen Kinder in den Leistungssport gehen? Das weiß man nicht so genau. Aber die sind beide sehr bewegungsfreudig, und da sind wir dann da, um den Raum dafür zu finden.

Im Alter von 16 begann bei Freund die Epilepsie

Vor zwei Jahren haben Sie öffentlich von den Epilepsieanfällen berichtet, die Sie seit Kindestagen haben. In welchem Alter ging das los?

Mit 16, also eher in der Adoleszenz, eine der typischen Phasen.

Als Sie schon mitten im Leistungssport steckten! Sie haben das dann medikamentös in den Griff bekommen, richtig?

Ich bin bis heute nicht anfallsfrei, habe aber den Vorteil, dass ich es nachts habe. Das ist bis heute so. Es ist aber von der Häufigkeit her so selten, dass es mich jetzt nicht massiv beeinflusst.

Außer Medikamenten zu nehmen, kann man auch nicht so viel machen, oder?

Ein gesunder Lebensstil macht schon etwas aus.

Aber den haben Sie doch bestimmt!

Ja, aber regelmäßiger Schlaf ist zum Beispiel schon ganz, ganz wichtig. Zudem die regelmäßige und rechtzeitige Medikamenteneinnahme. Diese weichen Faktoren machen schon etwas mit der Anfallshäufigkeit. Klar, als Leistungssportler lässt sich das nicht immer vermeiden, dass man Stress sammelt, und dieser Stress irgendwann wieder abfällt - und das waren halt bei mir die Phasen, wo tendenziell eher etwas passiert ist.

Als Leistungssportler hat man doch permanent Stress!

Der Stress ist nicht das Problem, sondern dass der dann wegfällt. So ist es zumindest bei mir.

Freund über Musialas Zusammenbrüche: "Das ist genau das, was du nicht willst"

In der Wettkampfzeit hatten Sie keine Anfälle?

Nein, das passiert dir dann halt nach der Saison oder wenn du zwischendrin mal eine Pause hast und loslässt. Mir hat damals der Mediziner gesagt, dass er sich schwer vorstellen kann, dass mir in den paar Sekunden des Sprungs, wo ich hochfokussiert bin, etwas passiert. Und das ist tatsächlich auch so eingetreten. Zeit meiner Karriere und auch danach hat sich das nur auf die Nacht beschränkt.

Unlängst sind Fußballfreunde auf das Schicksal von Jamal Musiala aufmerksam geworden, der am helllichten Tag mitten im Spiel zusammengebrochen ist.

Da leidet man extrem mit, ein Albtraum. Das ist genau das, was du nicht willst: dass das außerhalb deiner Kontrolle ist, dass du in einem unkontrollierten Zustand bist. Man kann ihm nur wünschen, dass er medikamentös etwas findet, das sowohl verträglich ist als auch gut wirkt. Wenn man gut eingestellt ist und die Medikamente richtig funktionieren, kann man auch Weltklasse-Leistung bringen.

Jamal Musiala brach in der Vorbereitung gleich zwei Mal auf dem Platz zusammen. © IMAGO/Eibner

Sie sind das beste Beispiel dafür!

Genau. Wenn die Medikation passt, musst du damit zurechtkommen, aber es hat keinen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit.

Apropos Leistungsfähigkeit: Am Wochenende beginnt in Lillehammer der Skisprung-Weltcup. Was für ein Winter wird das heuer?

Ein spannender. Einer mit einer WM und mit einer Vierschanzentournee, bei der erstmals die Frauen komplett dabei sind.

Wie schaut es aus deutscher Sicht aus?

Kann man ehrlicherweise nicht so genau sagen. Der einzig wirkliche Härtetest für den Winter ist der Sommer Grand Prix in Klingenthal, wo wir jetzt aus deutscher Sicht nicht so mega gut ausgesehen haben. Allerdings war es von den Bedingungen her nicht ganz einfach, sehr feucht und windig - da hat man mit dem Winterski dann schon mal leichte Probleme. Aber am Wochenende in Lillehammer werden zum ersten Mal wirklich die Karten aufgedeckt.

So schätzt Freund die Medaillenchancen von Raimund ein

Wie anders geht so ein Olympiasieger wie Philipp Raimund in die Saison rein?

Einerseits macht es natürlich schon vorher ganz viel mit dir, weil du viel mehr im Fokus stehst, mehr Termine wahrnehmen musst und weil auch einfach mehr auf dich geschaut wird. Auch sein eigener Anspruch wird irgendwo ein Stück weit gewachsen sein. Aber ehrlicherweise mache ich mir bei ihm noch am wenigsten Sorgen. Ich glaube, er kann das relativ klar einordnen, dass das bei Olympia ein wunderbarer, toller, besonderer Tag war und immer für ihn bleiben wird - aber dass das dann eben nur der eine Tag war, dass trotzdem die Arbeit weitergehen wird, wenn man so gut bleiben will.

Olympiasieger Phillipp Raimund ist heuer wieder einer der großen Hoffnungsträger unter den deutschen Skispringern. © IMAGO/Igor Kupljenik / SPP

Einen Olympiasieger-Bonus gibt es ja nicht.

Leider nicht. Wobei: Vielleicht ab und zu bei den Haltungsnoten.

Wen sehen Sie heuer am häufigsten auf dem Treppchen?

In der letzten Saison war die Dominanz von Prevc schon spannend. Im Jahr davor hatte der Anzugsskandal ziemlich viel durcheinandergewirbelt, aber dann hat man gesehen, dass er einfach mit seiner Sprunganlage davon profitiert hat und ein sehr gutes Setup dafür hatte. Jetzt ist es dann die Saison danach, und man kann sich vorstellen, dass die ganze Technik wieder weitergedreht wird und dass mehr Leute vorne mithalten werden. Das finde ich nach wie vor das Faszinierendste: dass sich die Sportart jedes Jahr weiterentwickelt. Und wenn man sich im Sommer die Besten angeschaut hat: wie schnell die Kameraden in der optimalen Fluglage sind! Das ist schon sehr bemerkenswert, und deswegen ist dieses Skispringen auch immer wieder spannend.