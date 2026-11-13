Ex-FCB-Stürmer Petersen spricht über psychische Probleme: "Es fing schon bei Bayern an"

Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Panikattacken: Der ehemalige Bayern-Stürmer Nils Petersen, Botschafter der Hilfsorganisation Right to Play, spricht in der AZ über psychische Belastungen im Profisport – sowie über die DFB-Rückkehr von Niclas Füllkrug.

AZ: Herr Petersen, nach Ihrem Karriereende beim SC Freiburg im Sommer 2023 kicken Sie weiter im Amateurfußball. Als ehemaliger Bundesliga-Rekordjoker laufen Sie für die Sportfreunde Oberried (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in der Kreisliga B auf, zweite Mannschaft.

NILS PETERSEN: Erst letzten Sonntag wieder. Ich kann nicht loslassen. Es muss immer mal wieder sein.

Wie sehr meldet sich der Körper am Tag danach bei einem nun 37-jährigen Ex-Profi?

Ich treibe oft Sport. Ob ich laufen gehe oder irgendwas anderes mache – aber nach dem Fußball tut’s immer am meisten weh. Zugleich erinnert es mich daran, warum ich aufgehört habe.

Gehen Sie auch ins Training?

Nein, ganz selten. Ich bestreite nur noch die Spiele. Da ich beruflich echt viel unterwegs bin, würde ich es auch kaum schaffen.

Sie sind natürlich der Mittelstürmer.

Nein, Zehner. Sonst bist du am Ende der Nahrungskette und auf dem Niveau wartest du manchmal sehr lange, um etwas zu essen zu bekommen (lacht). Aber es macht total Bock. Für alle geht es um den Spaß, nicht ums Geld. Man spielt ohne Rucksack.

Petersen litt während seiner Profi-Karriere unter mentalen Problemen

Apropos Rucksack: Sie sprechen offen darüber, dass Sie während Ihrer Karriere unter mentalen Problemen litten, sich professionelle Hilfe holten. Heute halten Sie Vorträge dazu.

Das Spannende ist, dass ich am liebsten über Fußball rede. Wenn ich dann auch nur zwei Minuten über Mental Health spreche, werden durch die Nachfragen am Ende 20 Minuten daraus, weil das die meisten Menschen abholt. Ich merke, auch wenn das blöd klingt: Damit punktet man beim Publikum, weil sich darin viele wiederfinden und sich denken: Oh krass, der Fußballer, dem ich das nie angemerkt habe, der hatte auch seinen Struggle, der trug auch einen schweren Rucksack. Ich erzähle dann, wie ich Gewicht aus dem Rucksack nehmen konnte. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich glaube, dass viele im Publikum sitzen, die sich in gewissen Lebenssituationen wiederfinden und dann froh darüber sind, dass jemand Wege aufzeigt, wie man da rausfindet und dass das auch ein Stück weit normal ist. Gleichzeitig versuche ich, es ein bisschen unterhaltsam zu verpacken.

Erfordern solche Vorträge auch Überwindung?

Das ist immer herausfordernd, manchmal anstrengend. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Ich komme aus dem Teamsport. Wenn ich früher richtig schlecht gespielt habe, waren die anderen zehn Mitspieler vielleicht so gut, dass es trotzdem lief. Wenn du alleine auf der Bühne stehst und 45 Minuten sprichst, bedeutet das ein Stück weit die Komfortzone zu verlassen.

Die psychischen Probleme kamen am Höhepunkt der Karriere

Als Thema kommt dann stets Ihr Jahr beim FC Bayern auf, die Saison 2011/12.

Klar, das interessiert die Menschen. Weil viele im normalen Berufsleben danach streben, bei der besten Firma zu landen. Wie groß war der Schritt? Wie fühlt sich das an? Zur Wahrheit gehört aber auch: Ein Jahr Bayern, kein Titel – das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal (lacht).

Nils Petersen stand zwischen 2011 und 2013 beim FC Bayern unter Vertrag. © imago sportfotodienst

Sie kamen damals an Mario Gómez, Ivica Olic oder auch Thomas Müller nicht vorbei. 15 Pflichtspiele, nur vier Startelf-Einsätze, zwei Tore. Den Druck, die psychische Belastung jedoch haben Sie erst später verspürt. 2018, auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere, als Sie Nationalspieler wurden.

Total. Die fingen schon bei Bayern an. Mein Selbstwertgefühl war nicht weit oben, und ich war in Sphären unterwegs, die mir Bauchschmerzen bereitet haben. Dann kommen die Symptome auf einmal. Das begann in Bayern-Zeit, dann waren sie teilweise weg und kamen auf einmal wieder. Ich hatte Schlafstörungen, war appetitlos, habe nicht mehr gefrühstückt, verspürte innere Unruhe, bekam Panikattacken.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere lief Petersen sogar für die A-Nationalmannschaft auf, doch auch damals hatte er bereits psychische Probleme. © Frank Hoermann

Haben Sie sich in Ihrer Bayern-Zeit schon Hilfe gesucht?

Nein, da habe ich gedacht, das gehört einfach dazu, das ist normal, das gehört dazu, wenn man aufgeregt, angespannt ist. Ich habe es falsch eingeschätzt.

Petersen hätte sich lieber schon früher professionelle Hilfe gesucht

Wie sehr hat die Gesprächstherapie geholfen?

An einem bestimmten Punkt habe ich mir eingestanden: Okay, irgendwas muss ich jetzt machen, sonst wird es schwierig auf dem Level Bundesliga und höher. Denn da will man natürlich jedes Prozent rauskitzeln. Ich war echt froh. Und danach dachte ich mir: Krass – hätte ich schon früher machen können. Was ich da alles hätte rausholen können!

Im Vergleich eher witzig war Ihr Drang, während des Bayern-Jahres auch in Sachen Mode mit den Teamkollegen mitzuhalten.

Das Auftreten mancher Spieler hat auf mich Eindruck gemacht. Du willst dann nicht negativ auffallen, willst nicht, dass andere Leute dich beäugen – was aber allein mein Problem war. Ich habe mir einfach eingeredet, ich muss mithalten. Ich bin dann wirklich einkaufen gegangen, habe gedacht, jetzt muss ich mir auch mal ein paar teurere Sachen holen, damit man nicht komisch angeguckt wird, aber dem war gar nicht so.

Kommen wir zur Nationalelf. Wie sehen Sie als ehemaliger Mittelstürmer den DFB-Rückkehrer Niclas Füllkrug? Hat Bundestrainer Jürgen Klopp ihn zurecht wieder nominiert?

Vollkommen berechtigt, weil er einfach die beste Quote hat, weil er nochmal einen Schritt gemacht hat – trotz seines Alters. Ich sehe in seinem Blick, in seiner Art zu spielen, dass er sich da nochmal verbessert hat. Er eine gewisse Ruhe und trotzdem seine Aura, seine Präsenz.

So denkt Petersen über den Stürmer-Konkurrenzkampf im DFB-Team

Bei Werder Bremen ist er der Schlüsselspieler. Frage an den mit 34 Toren als Einwechselspieler erfolgreichsten Joker der Liga-Geschichte: Würde sich Füllkrug beim DFB-Team auch mit der Jokerrolle zufriedengeben?

In Interviews präsentiert er sich geerdet, lässt die Fans spüren: Ich kann mich auch auf die Bank setzen, ich kenne meine Rolle. Sein Profil gibt es einfach nicht in der Nationalelf. Jemand, der zehn, 20 Minuten diesen Input hat im Strafraum. Er bringt diese Wucht mit, diese Präsenz im Strafraum, geht dahin, wo es wehtut. Das hätte man in den letzten Länderspielen gebraucht. Mit seinen 33 hat er ein Alter erreicht, da wird man mit ihm nicht die nächsten Turniere planen, aber zumindest für den Moment jetzt hat er sich das verdient.

Gesetzt ist aber Kai Havertz, oder?

Ich sehe ihn vom Profil her nicht als klaren Neuner, eher als Neuneinhalber. Wie auch Nick Woltemade. Auch er läuft den Mitspielern entgegen, will ganz oft den Ball haben. Havertz ist auch ein guter Zuspieler, kann den vorletzten, den letzten Pass sehr, sehr gut spielen – eigentlich untypisch für einen Neuner. Trotzdem hat er ein gutes Kopfballspiel, hat das Mittelstürmer-Näschen. Havertz, der viele Jahre schon in der Premier League spielt, gehört für mich in die Kategorie Weltklasse.

Wie sieht’s mit den Eintracht-Stürmern aus? Younes Ebnoutalib wurde erneut nominiert, Jonathan Burkardt nicht?

Beide sind aktuell Wackelkandidaten, weil die absolute Top-Quote fehlt. Burkardt ist der Wühler vorne drin, der ein Näschen hat, wo der Ball hinfällt. Bei Ebnoutalib hat man die Hoffnung, dass da noch mehr kommt, dass da noch Potenzial nach oben ist. Er hat eine Wucht, aber auch Tempo und Tiefgang, geht weite Wege, arbeitet gegen den Ball – all das, was Bundestrainer Klopp ja liebt. Daher glaube ich, dass Ebnoutalib in der Zukunft bessere Chancen hat.