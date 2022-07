Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick wünscht sich mehr Spannung in der Bundesliga

Er trainierte den FC Bayern selbst, jetzt hat Hansi Flick nichts gegen etwas mehr Konkurrenz für die Münchner. Die Bundesliga soll wieder spannender werden.

Wolfsburg/München - Bundestrainer Hansi Flick wünscht sich in der Bundesliga mehr Spannung im Titelrennen. "Es würde uns schon guttun, wenn wir wie in England vier, fünf Mannschaften hätten, die um den Titel mitspielen könnten", sagte der ehemalige Trainer des FC Bayern am Montag bei einem Besuch im Trainingslager des VfL Wolfsburg im österreichischen Seefeld.

Der deutsche Rekordmeister habe allerdings "enorme Qualität, mit (Sadio) Mané kommt ein Top-Spieler in die Bundesliga, das freut uns alle. Es ist wichtig für die Liga." Flick selbst gewann mit dem FC Bayern als Trainer 2020 und 2021 die deutsche Meisterschaft, ehe er als Nachfolger von Joachim Löw neuer Bundestrainer wurde.