Ex-Bayern-Star Boateng vor Bundesliga-Rückkehr

Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng kehrt möglichweise in die Bundesliga zurück. Einen Verein hat er dabei auch schon im Auge.

Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng (34) denkt über eine Rückkehr zum Hamburger SV nach.

HSV-Comeback von Boateng?

"Ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen. Das freut mich sehr und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe“, erklärte Boateng bei Sky und ergänzte: "Ich denke noch lange nicht an ein Karriereende, will im Sommer noch mal topfit angreifen und habe nur schöne Erinnerungen an den Hamburger SV. Dieser Verein mit diesen Fans und dieser schönen Stadt gehört in die Erste Liga. Ich hoffe, dass der HSV aufsteigt."

Boateng, der bereits von 2007 bis 2010 für die Hanseaten spielt, steht noch bis Sommer bei Olympique Lyon unter Vertrag. Dort wird er aber kaum noch eingesetzt.