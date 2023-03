Ex-Bayern-Profi nur neun Monate im Amt: Altach wirft Trainer Miroslav Klose raus

Auch ein Unentschieden gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg konnte ihn nicht retten: Die sportliche Talfahrt bis auf den letzten Tabellenplatz hat für Miroslav Klose nun Konsequenzen.

Altach/München - Er war als Hoffnungsträger gekommen und als solcher gefeiert worden, doch nach nur neun Monaten beim SCR Altach ist nun Feierabend für Miroslav Klose.

Altach wirft Miroslav Klose raus: "Ergebnis einer umfassenden Analyse"

Der frühere Angreifer des FC Bayern und ehemalige Nachwuchscoach des deutschen Rekordmeisters wurde beim österreichischen Erstligisten freigestellt.

Dies sei "das Ergebnis einer umfassenden Analyse" der sportlichen Talfahrt bis auf den letzten Tabellenplatz, teilte der Verein am Montag mit.

SCR Altach: Mit Miroslave Klose muss auch Co-Trainer Slaven Skeledzic gehen

Auch Co-Trainer Slaven Skeledzic, der im Sommer 2022 gemeinsam mit dem Weltmeister von 2014 nach Altach gekommen war, wurde beurlaubt.

"Miroslav Klose hat vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem Menschen in Altach erlebt zu haben", sagte Geschäftsführer Christoph Längle: "Auch wenn ein Trainerwechsel immer enorm schmerzt, steht über allem, dass der SCR Altach auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga vertreten ist."

Miroslav Klose: Remis gegen Spitzenreiter Red Bull Salzburg rettet ihn nicht

Auch Sportdirektor Georg Festetics erhofft sich von einem Trainerwechsel "einen neuen Impuls" für das Ziel Klassenerhalt. Unter Klose hatte das Team am vergangenen Wochenende ein achtbares 1:1 bei Meister und Tabellenführer Red Bull Salzburg geholt. Doch auch dieses Unentschieden rettete den Ex-Nationalspieler nicht. Dennoch: "Miroslav hat alle Voraussetzungen, um auch als Trainer große Erfolge zu feiern", meinte Festetics.

Der frühere Weltklasse-Stürmer Klose hatte das Traineramt bei den Vorarlbergern im vergangenen Juni übernommen. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere war der 44-Jährige bei den Bayern als Nachwuchs- und Co-Trainer angestellt gewesen.