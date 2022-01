Ex-Bayer sorgt für Eklat: Renato Sanches zeigt gegnerischen Fans den Mittelfinger

Wirbel um Renato Sanches: Der ehemalige Spieler des FC Bayern hat den Fans von Olympique Marseille am Sonntag nach seiner Auswechslung den Mittelfinger gezeigt. Ob er bestraft wird, ist noch unklar.

Marseille - Ex-Bayer Renato Sanches hat am Sonntagabend für einen Eklat gesorgt. Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern trat mit seinem OSC Lille in der Ligue1 bei Olympique Marseille an.

Nach seiner Auswechslung in der 92. Minute wurde der Portugiese von den gegnerischen Fans bepöbelt und zeigte diesen daraufhin den Mittelfinger. Wie die "L'Equipe" berichtet, war Sanches bereits während des Spiels lautstark von den OM-Anhängern beleidigt und provoziert worden. Ob ihm nun eine Strafe droht, ist noch unklar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Gegen Marseille: Sanches bereitet Führungstreffer vor

Tatsächlich konnte Lille mit dem 1:1 bei Marseille durchaus zufrieden sein. Der Überraschungs-Meister aus dem Vorjahr, aktuell nur Zehnter in der Tabelle, musste nach der Gelb-Roten-Karte gegen André schon ab der 32. Minute in Unterzahl spielen. Sanches selbst bereitete den zwischenzeitlichen Führungstreffer durch Sven Botman (15.) nach einer Ecke vor, Cengiz Ünder sorgte in der 75. Minute für den Ausgleich.

Sanches wechselte im Sommer 2016 für eine Ablöse von 35 Millionen Euro von Benfica zu den Bayern, konnte sich dort allerdings nie wirklich durchsetzen. 2019 wechselte er schließlich in die Ligue1 zum OSC Lille.