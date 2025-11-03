Ex-Bayer Müller trifft mit Vancouver auf Los Angeles

Thomas Müller setzt sich mit den Vancouver Whitecaps im Achtelfinale gegen den FC Dalles durch und trifft nun auf Los Angeles FC.

Thomas Müller bekommt es mit den Vancouver Whitecaps im Viertelfinale der Play-offs der Major League Soccer (MLS) nun mit Heung-Min Son und Los Angeles FC zu tun. Die Kalifornier gewannen ihr zweites Achtelfinal-Duell mit Austin FC mit 4:1 (3:1) und entschieden die Serie "best of three" mit 2:0 für sich.

Der Südkoreaner Son glänzte als Torschütze (21.) und Vorbereiter des 2:0 durch Denis Bouanga (25.). Bouanga (44.) traf kurz vor der Pause zum 3:0, der frühere französische Nationaltorhüter Hugo Lloris parierte einen Elfmeter von Myrto Uzuni (39.) und hätte beinahe auch den nächsten Strafstoß von Daniel Pereira (45.+6) abgewehrt. Für den Schlusspunkt sorgte Jeremy Ebobisse (90.+).

Müller hatte sich mit den Whitecaps im Achtelfinale beim Dallas FC mit zwei Siegen durchgesetzt. Das erste Viertelfinale findet nach der Länderspielpause statt.