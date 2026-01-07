Keine Offensivreihe ist so gefährlich wie die desFC Bayern. Teil vier der AZ-Halbjahreszeugnisse

Es ist bislang eine Sturm-und-Drang-Saison des FC Bayern: Mit 41 Punkten und 55:11 Toren in der Bundesliga weisen die Münchner die beste Bilanz auf, die es nach 15 Spieltagen jemals gab. Und: Der eigene Torrekord aus der Saison 1971/72 wackelt, damals traf Bayern 101 Mal. Ansporn genug also für Harry Kane und Co., nach dem Jahreswechsel genauso treffsicher nachzulegen. Insgesamt hat das Team von Trainer Vincent Kompany in 25 Pflichtspielen schon 85 Tore erzielt – das bedeutet europäische Spitze.

Im vierten Teil der AZ-Halbjahreszeugnisse ist der Bayern-Angriff dran.

HARRY KANE NOTE 1: Der Engländer wird immer besser und treffsicherer. Beim 4:0 zum Jahresabschluss in Heidenheim sammelte Kane in seinem 78. Bundesliga-Spiel bereits seine 100. Torbeteiligung (81 Tore, 19 Torvorlage). Rekord! Der 32-Jährige, dessen Vertrag bis 2027 läuft, ist einfach nicht aufzuhalten. In 25 Spielen dieser Saison hat Kane 30 Tore erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet. Allein in der Liga kommt er schon auf 19 Tore, Robert Lewandowskis Bestmarke von 41 Treffern ist in Gefahr.

Klar, dass die Münchner Kane zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bewegen wollen. "Das ist ganz sicher möglich", sagte Kane am Wochenende: "Mein Fokus ist jetzt auf dieser Saison. Aber es gibt momentan keinen Ort, wo ich lieber wäre."

Beim 5:0 gegen Salzburg Kapitän: Tormaschine Kane. © IMAGO/Fotostand / Schäfer

LUIS DÍAZ NOTE 2: Der 28-jährige Kolumbianer kam vor der Saison für mehr als 70 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Bayern und entpuppte sich als Top-Verstärkung. Díaz hat als Linksaußen in 22 Partien bereits 13 Tore erzielt und sieben Treffer vorbereitet. Kingsley Coman und Leroy Sané werden in der Münchner Offensive nicht vermisst. Díaz ist ein Alleskönner, mit "La Promesa" (Das Versprechen) hat er jetzt sogar ein eigenes Lied aufgenommen.

MICHAEL OLISE NOTE 1: Vom "Kicker" wurde der Franzose als einziger Bundesliga-Profi neben Kane in die Kategorie Weltklasse eingestuft. Zu Recht! Olise hat sein Niveau noch mal gesteigert, in 25 Pflichtspielen gelangen ihm bislang zehn Tore und 14 Vorlagen. Kein anderer Profi in Deutschland dribbelt so elegant wie der 24-Jährige, der einen Vertrag bis 2029 besitzt. Gut für Bayern.

Einer der besten und elegantesten Spieler der Bundesliga: Michael Olise. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

SERGE GNABRY NOTE 3: Der 30-Jährige verhandelt mit Bayern gerade über eine Vertragsverlängerung, sein Arbeitspapier läuft im Sommer aus. Tendenz: Gnabry bleibt bis 2028. In dieser Saison ist der Nationalspieler wieder konstanter unterwegs als in den Jahren zuvor, bei 21 Einsätzen kommt Gnabry auf fünf Tore und acht Assists.

NICOLAS JACKSON NOTE 4: Von Chelsea wurde der Senegalese ausgeliehen, im Sommer werden sich die Wege wieder trennen. Jackson traf bisher fünfmal für Bayern, zudem legte er ein Tor vor. Oft wirkt er auf dem Platz aber wie ein Fremdkörper.

JAMAL MUSIALA und WISDOM MIKE OHNE NOTE: Während Youngster Mike auf drei Kurzeinsätze kommt, wartet Musiala seit seinem Beinbruch im Juli bei der Klub-WM aufs Comeback. Doch im Januar soll es so weit sein. Er wird Bayerns Offensive noch gefährlicher machen.