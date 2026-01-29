Für den FC Bayern wird es eine kurze Sommerpause. Einen Teil davon will der Klub laut AZ-Informationen in China verbringen.

Schon jetzt ist klar, dass die Sommerpause für einige Profis des FC Bayern kurz ausfallen wird. Wieder einmal. Nach der Klub-WM im vergangenen Jahr steht in diesem Sommer die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada an, das Finale ist für den 19. Juli terminiert.

Fünf Wochen nach WM-Finale steigt die erste Runde im DFB-Pokal

Und bereits fünf Wochen später geht es mit der ersten Runde des DFB-Pokals und dem Supercup weiter, die Bundesliga startet am 28. August. Heißt: Stress, Stress, Stress. Zumindest für die Akteure, die lange im Turnier vertreten sind.

Neben den deutschen Spielern im Team könnten dies unter anderem auch Harry Kane mit England oder Michael Olise mit Frankreich sein. Mögliche Überraschungen wie Konrad Laimers Österreicher noch gar nicht erwähnt.

FC Bayern will erneut nach Asien fliegen

Die Bayern-Verantwortlichen sind deshalb schon in intensiven Planungen, wie sie die Vorbereitung am sinnvollsten gestalten. Nach der Sommer-Tour 2024 in Südkoreas Hauptstadt Seoul und dem Besuch ein Jahr zuvor in Japans Metropole Tokio sowie in Singapur soll es abermals nach Asien gehen, wie die AZ erfuhr. China ist das angepeilte Ziel der Münchner, die in Shanghai seit 2016 ein Büro haben. Auf dem asiatischen Markt sieht der FC Bayern großes Wachstumspotenzial.

Das weiß nicht zuletzt Rouven Kasper, der neue Vorstand Marketing und Vertrieb. Der 43-Jährige verantwortete als "President Asia" bereits von 2016 bis 2021 das Asien-Geschäft des Klubs, er ist vor Ort bestens vernetzt. Und das ist auch nötig. Denn: Die chinesische Regierung will in der Regel gerne mitbestimmen, wenn es beispielsweise um Testspiele internationaler Mannschaften in dem autoritär geführten Land geht. Im Detail: Wo finden die Partien statt und welche Stars müssen bei den jeweiligen Teams dann auch mitspielen.

FC-Bayern-Vorstand Rouven Kasper kennt den Markt in Asien bestens. © IMAGO

Zweites Trainingslager am Tegernsee ist unwahrscheinlich

Das erfordert Verhandlungsgeschick. 2024 gab es etwa große Aufruhr in China, als Lionel Messi bei einem Testspiel seines Klubs Inter Miami in Hongkong nicht zum Einsatz kam. Fans und Medien tobten. Die Sonderverwaltungszone Hongkong könnte diesmal auch einer der Austragungsorte für eine Partie des FC Bayern sein – neben einer chinesischen Metropole. Anfang August soll die Tour wohl stattfinden. Übrigens: Aufgrund der zeitlichen Engpässe ist ein zweites Trainingslager am Tegernsee eher unwahrscheinlich.

Aber vielleicht wird es zumindest für einen kurzen Besuch am Wohnort von Ehrenpräsident Uli Hoeneß reichen.