"Erzieherische Maßnahme": Bayern-Juwel Tanguy Nianzou nach Brutalo-Foul ausgewechselt

Tanguy Nianzou hat beim 3:0-Sieg des FC Bayern mit einem harten Ellenbogen-Check gegen Bielefelds Fabian Kunze für einen Schockmoment gesorgt. Der Abwehrspieler wurde kurz darauf in der Halbzeit ausgewechselt. Nagelsmann spricht von einer "erzieherischen Maßnahme".

Bielefeld - Bayerns Abwehrtalent Tanguy Nianzou ist beim 3:0-Sieg des FC Bayern bei Arminia Bielefeld nur knapp einer Roten Karte entgangen. Der Franzose war mit dem Ellenbogen voraus in ein Kopfballduell mit Bielefelds Fabian Kunze gegangen und hatte den Mittelfeldspieler mit voller Wucht im Nackenbereich getroffen.

Trotz großer Proteste der Arminia beließ es Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck bei einer Gelben Karte, der Video-Assistent erkannte keine klare Fehlentscheidung und schritt daher nicht ein.

Nach Foul von Nianzou: Bielefelds Kunze muss ins Krankenhaus

Kunze musste nach dem harten Einsteigen von Nianzou minutenlang behandelt werden und wurde daraufhin mit Halskrause auf einer Trage abtransportiert. In der Halbzeitpause gab der Stadionsprecher "vorsichtige Entwarnung". Wie die Arminia mitteilte, gehe es Kunze schon wieder besser. Er sei stabil, werde aber zur Sicherheit für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Bielefelds Fabian Kunze wird nach dem brutalen Foul von Tanguy Nianzou mit einer Trage vom Platz gebracht. © IMAGO / Ulrich Hufnagel

Auch für Nianzou, der in den Folgeminuten bei jedem Ballkontakt von den Fans der Bielefelder ausgepfiffen wurde, war die Partie kurz darauf beendet. Der 19-Jährige wurde in der Halbzeit von Trainer Julian Nagelsmann ausgewechselt, für ihn kam Josip Stanisic in die Partie.

Nagelsmann ehrlich: "Für mich war das eine Rote Karte"

"Die Auswechslung zur Pause war eine erzieherische Maßnahme. Da so hinzugehen gegen den Kopf des Gegners, das ist gefährlich. Das muss man lernen in diesem Alter. Für mich war das ehrlich gesagt eine Rote Karte", sagte der Bayern-Coach nach der Partie bei "DAZN".

In den vergangenen Wochen hatten beim Abstiegskandidaten Bielefeld bereits Stürmer Fabian Klos und Verteidiger Cédric Brunner Kopfverletzungen erlitten.