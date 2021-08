Erste Saisonniederlage: Bayern Amateure verlieren in Schalding-Heining

Absteiger FC Bayern II muss die erste Saisonniederlage verkraften. Am Dienstagabend verlor das Team von Trainer Martin Demichelis 1:2 beim SV Schalding-Heining.

Martin Demichelis musste am Dienstagabend seine erste Saisonniederlage einstecken.

Halding-Heining - Die Bayern Amateure haben am 8. Spieltag die erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Am Dienstagabend musste sich der Absteiger beim SV Schalding-Heining mit 1:2 geschlagen geben.

FC Bayern Amateure bleiben vorerst Tabellenführer

Christopher Scott (44.) brachte die Münchner im ersten Durchgang mit einem Kopfballtor in Führung, doch Markus Gallmeier (72.) und Alexander Mankowski (90.) drehten das Spiel zugunsten der aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber.

Trotz der Niederlage behält das Team von Trainer Martin Demichelis mit 19 Punkten vorerst die Tabellenführung, wobei der ärgste Verfolger SpVgg Bayreuth noch ein Nachholspiel gegen den FC Augsburg II in der Hinterhand hat. Am kommenden Freitag empfangen die Münchner die SpVgg Unterhaching mit Trainer Sandro Wagner im Grünwalder Stadion.