Erst Hertha, dann die Arbeit: Nagelsmanns Plan für die Bundesliga-Pause

Die Bundesliga-Pause nach dem Spiel in Berlin am Sonntag kommt Julian Nagelsmann sehr gelegen: "Es ist die erste Phase für mich als Bayern-Trainer, in der wir mal richtig trainieren können."

Mit drei Punkten im Gepäck (wie beim 5:0 im Hinspiel gegen die Berliner) in eine wichtige Trainingsphase - so lautet Julian Nagelsmanns Plan für die Bundesliga-Pause ab nächster Woche.

München - Lediglich 3.000 Zuschauer sind am Sonntag (17.30 Uhr, live bei DAZN und im AZ-Liveticker) in der riesigen wie zugigen Frost-Schüssel Berliner Olympiastadion zugelassen.

Immerhin, muss man in diesen Zeiten sagen, denn: Es wird die Rekordkulisse an diesem Bundesliga-Wochenende. Verrückt.

Die gute Nachricht für den FC Bayern, den spielstärkeren Gegner: Der Rasen ist einigermaßen in Schuss, war vor der Pokal-Pleite der Herthaner gegen Stadtrivale Union am Mittwoch (2:3) ausgetauscht worden. "Gott sei Dank", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag an der Säbener Straße, "das sah schon Richtung Fußballfeld aus, aber das freut nicht nur uns, sondern sicher auch die Hertha-Spieler."

Ausgeruhte Bayern gegen pokalgeplagte Berliner

Dass vor dieser wohl einseitigen Begegnung (in den vergangenen 21 Duellen mussten die Münchner nur eine Niederlage hinnehmen, gewannen 16 Mal) nicht die Bayern, sondern die Berliner Hertha unter der Woche im Einsatz war, lag am 0:5-Debakel in der zweiten Cup-Runde.

Tat das tatenlose Zuschauen der Achtelfinals am Fernseher weh? "Das hat mich emotional nicht mehr getroffen, irgendwann muss man das abhaken, man muss nach vorne schauen", meinte Nagelsmann und betonte stattdessen: "Ich habe mich darüber gefreut, trainieren zu können."

Für Fußball-Lehrer in Zeiten der Terminüberfrachtung und nahezu exponentieller Steigerung von Partien der reinste Luxus. Nach dem Weihnachtsurlaub überschattete der teaminterne Corona-Ausbruch den Trainingsauftakt und die erste Arbeitswoche des Jahres.

Das Quarantäne-Füllhorn führte zu einem Not-Kader und dem 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach, das wohl nur noch gegen Bayern gewinnen kann.

Seit dem zweiten Januar-Wochenende und der tröpfchenweisen Rückkehr der Corona-Infizierten, abgesehen von Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung), kann Nagelsmann Trainingsinhalte gezielt setzen und Einheiten nach eigenem Gusto dosieren. Für fünf Wochen!

Nagelsmann kann endlich mal richtig trainieren

Ohne wie im Spätsommer und Herbst vor der Winterpause üblich auf die Dauer-Belastung der englischen Wochen Rücksicht nehmen zu müssen und sich lediglich von Spiel zu Spiel, von Auslaufen bzw. Spielersatztraining für Reservisten bis zur reduzierten Abschlusseinheit hangeln zu müssen. Mehr verwalten als gestalten - ein Ärgernis für Trainer, die Strukturen und Automatismen im Spiel entwickeln wollen, gerade wenn sie neu im Verein sind wie Nagelsmann.

"Es ist die erste Phase für mich als Bayern-Trainer, in der wir mal richtig trainieren können. Das müssen wir auch", sagte Nagelsmann und blickte bereits mit Sorge auf die Planung der Sommer-Vorbereitung und nannte nur drei richtige Einheiten - ohne konkret zu werden.

Denn: Aufgrund der ersten Winter-WM ab November in Katar findet der Supercup 2022 bereits am 30. Juli statt, der erste Bundesliga-Spieltag der neuen Saison eine Woche später. Sollten die Nationalspieler nach dem letzten Nations-League-Spieltag im Juni (14.6.) wie üblich drei Wochen Urlaub bekommen, bleiben nur drei Wochen Vorbereitung. Trainerschicksal.

Davies, Goretzka und Stanisic fehlen in Berlin

Da kommt ein spielfreies Wochenende wie am 29./30.1. wie gerufen. Der Grund: Eine weltweite Fifa-Abstellungsperiode für Nationalspieler, da in Asien sowie Nord/Mittel- und Südamerika Qualispiele für Katar nachgeholt werden müssen. Also: Üben, üben, üben. "Ich bin ein Trainer, der sehr gerne trainiert. Deshalb genieße ich die Phase", freut sich Nagelsmann. Erst die Hertha, dann die Arbeit.

In Berlin fehlen neben Davies weiter Leon Goretzka (Aufbau nach Patellasehnenproblemen) sowie Josip Stanisic, der nach seinem Muskelbündelriss in der kommenden Woche wieder voll ins Training einsteigen soll.

Wieder zur Verfügung stehen Lucas Hernández und Dayot Upamecano, Ob das Abwehr-Duo sowie Leroy Sané fit genug sind, um beginnen können, entscheidet sich erst am Sonntag.