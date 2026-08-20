Ersatz für Musiala? Führungsetage des FC Bayern mit klarer Meinung

Trotz der neurologischen Probleme von Jamal Musiala verzichtet der FC Bayern auf einen Ersatztransfer. Der Klub setzt auf die Genesung seines Spielmachers, die Breite der Offensive um Neuzugang Ismael Saibari – und demonstriert demonstrativ Rückhalt für den 23-Jährigen.

Wie geht es mit ihm weiter? Bayern-Star Jamal Musiala.

Auch bei der Verleihung des Goldenen Schuhs an Harry Kane wurde sehr viel über ihn gesprochen: Jamal Musiala. Die Bayern-Familie hält zusammen - und gibt dem 23-Jährigen nach dem Bekanntwerden seiner neurologischen Dysfunktion volle Rückendeckung.

"Es ist natürlich nicht schön, wenn man so etwas sieht. Er ist unser Freund, unser Teamkollege, da ist man frustriert", sagte Kane über die beiden Zusammenbrüche von Musiala in den Testspielen gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) und RB Leipzig (3:1).

Schock in Heidenheim: Musiala nach seinem Zusammenbruch. © IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus Ulmer

Kane stärkt Musiala den Rücken

Er wisse, fügte Kane an, dass Musiala "einfach nur auf dem Platz stehen und so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren will. Aber das heißt: bei ihm zu sein, mit ihm zu reden. Ich weiß, der Klub steht voll hinter ihm, und hoffentlich verbessert sich das mit der Zeit", sagte der Engländer: "Aber im Moment geht es einfach darum, Jamal das so handhaben zu lassen, wie er es möchte, und wir unterstützen ihn zu 100 Prozent."

Rückendeckung für Musiala: Harry Kane. © IMAGO/Markus Fischer

Klubführung setzt auf Musiala

Es sei die Aufgabe des Klubs, Musiala bei der Rückkehr in die Normalität "zu begleiten", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Der Klub sei "nicht erst seit gestern oder seit vorgestern über die Situation informiert", ergänzte Dreesen: "Wir hoffen gemeinsam, dass die Stabilität wieder zurückkehrt und er wieder sein altes Spiel zurückfindet."

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Musiala selber gehe "ganz klar mit seiner Situation" um, sagte Dreesen und wisse um die Perspektive, "dass das medikamentös behandelbar ist".

Möglicher Musiala-Ersatz als Zehner: Ismael Saibari. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Breite Offensive statt Neuzugang

Daher hoffen die Münchner, dass Musiala sein Topniveau in den kommenden Monaten konstant abrufen kann. Zweifel daran gibt es allerdings, denn schon seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM 2025 schwächelt Bayerns Spielmacher. Ob er am Samstag im Supercup in Dortmund im Kader stehen wird, ist offen. Aktuell trainiert er individuell. Was bereits feststeht: Der FC Bayern wird nach AZ-Informationen keinen Musiala-Ersatz verpflichten.

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Intern sieht man sich in der Offensive stark und flexibel aufgestellt - etwa mit Neuzugang Ismael Saibari. Selbst wenn Musiala womöglich einmal ausfallen sollte, sei man gut genug besetzt, heißt es in der Führungsetage.