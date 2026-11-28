Noah Codjo-Evora feiert gegen den Hamburger SV sein Startelfdebüt für den FC Bayern. Weitere Talente sitzen auf der Bank.

Im Spiel gegen den Hamburger SV (15.30 Uhr) wird er kaum zu übersehen sein. Stürmer Noah Codjo-Evora. Und das nicht nur aufgrund seiner Wuschelhaare. Der 19-jährige Franzose feiert sein Startelfdebüt für den FC Bayern und hat dabei ein besonderes Abzeichen auf dem Trikot. "1st Start", steht auf seinem rechten Arm. Das hat die Bundesliga in dieser Saison eingeführt.

Zahlreiche Youngsters auf der Bayern-Bank

"Eine besondere Auszeichnung für viele Jahre harter sportlicher Arbeit", führt die Liga dazu auf der Website aus: "Für Schweiß, Tränen, Entbehrung." Dass Codjo-Evora, der zuletzt gegen den 1. FC Köln (1:1) und Lille (1:2) schon zu Kurzeinsätzen kam, von Beginn an ran darf, liegt an der angespannten Personalsituation. Trainer Vincent Kompany muss weiterhin nahezu auf seine komplette Offensive verzichten.

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Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Ismael Saibari fallen verletzungsbedingt aus. Neben Codjo-Evora, der normalerweise bei der U23 von Chefcoach Dante eingeplant ist, stürmen gegen die Norddeutschen Lennart Karl, Bara Ndiaye und Tom Bischof. Von der Bank kann Kompany für die Offensive noch Luis Díaz, Tim Binder, Maycon Cardozo und Bastian Assomo bringen.