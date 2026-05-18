Er feiert mit Aufsteckkappen für die Zähne: Olise ist Spieler der Bundesligasaison

Harry Kane und Michael Olise werden für die starke Saison mit dem FC Bayern geehrt. Letzterer feiert mit herausnehmbaren Aufsteckkappen für die Zähne.

Er könnte sich glatt dran gewöhnen, an die Titelfeiern mit dem FC Bayern. In seiner dritten Saison gewann Harry Kane seine zweite Meisterschale und seine dritte Torjägerkanone. Wie in seiner Premierensaison 2023/24 erzielte der Engländer 36 Tore, in der vergangenen Saison waren es 26. Zur Bestätigung garnierte er das Meisterfeier-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) mit einem formidablen Dreierpack. Und zur Einordnung der 36 Liga-Tore von Kane: Auf Platz zwei DFB-Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart mit 19 Treffern, etwas mehr nur als die Hälfte.

Kane wurde in den ersten drei Spielzeiten Torschützenkönig

Eine neue Bestmarke stellte der 32-Jährige ganz nebenbei auf: Kane ist der erste Spieler überhaupt, der in seinen ersten drei Bundesliga-Spielzeiten jeweils Torschützenkönig wurde. Die Zahlen insgesamt sind spektakulär: Allein in der Bundesliga steht der Brite nun bei 98 (!) Toren in 94 Partien für die Münchner, insgesamt bei unglaublichen 143 Toren in 146 Pflichtspielen.

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Im ewigen Ranking des FCB rangiert Kane übrigens nach nur drei Jahren bereits auf Rang neun – nur einen Treffer hinter Arjen Robben (144) und zwei hinter Dieter Hoeneß (145). Auf Platz sechs: Roland Wohlfarth (156). Dieses Trio könne Kane in der nächsten Saison, seinem vierten und bis dato letzten Vertragsjahr, überholen. Zu Karl-Heinz Rummenigge, dem Ex-Vorstandsboss und weiterhin im Aufsichtsrat, und dessen 217 Toren bräuchte es eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelstürmer – die Bayern arbeiten daran.

Bekam nach dem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln die Torjägerkanone überreicht: Harry Kane. © IMAGO

Olise kommt auf 15 Tore und 21 Vorlagen

Etwas zurückhaltender und schüchterner – dafür mit Sonnenbrille und glitzernden Grillz (herausnehmbare Aufsteckkappen für die Zähne) - feierte Michael Olise (24) seine Top-Saison mit 15 Liga-Toren und 21 Vorlagen. Von der DFL wurde der französische Rechtsaußen noch im Stadion zum Spieler der Saison gekürt. Verdient ist verdient.