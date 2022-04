Er berät auch zwei Bayern-Wunschspieler: Todesmeldungen um Star-Berater Mino Raiola dementiert

Am Donnerstag machte in zahlreichen internationalen Medien die Meldung die Runde, wonach Star-Berater Mino Raiola verstorben sei. Über seinen Twitter-Account wurde daraufhin ein Post abgesetzt, in dem die Nachricht dementiert wird. Auch sein Arzt äußert sich.

28. April 2022 - 14:17 Uhr, aktualisiert am 28. April 2022 - 15:09 Uhr | AZ