Sollte nichts ungewöhnliches mehr passieren, wird Jonas Urbig gegen Atalanta Bergamo im Tor des FC Bayern stehen. Nur durch eine Sonderregelung dürfte Leonart Prescott spielen.

Obwohl er am Dienstag auf dem Platz stand: Manuel Neuer fühlt sich zwar schon besser, wird aber gegen Bergamo noch nicht im Kader stehen.

Das hätte man sich im Lager des FC Bayern nicht träumen lassen. Da gewinnt man das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo mit 6:1 und doch ist die Unruhe groß an der Säbener Straße in den Tagen und Stunden vor dem Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr, DAZN). Eine selten dagewesene Pechsträhne auf der Torhüter-Position, die an Zeiten erinnert als 1991/92 und 2024/25 jeweils vier verschiedene Schlussmänner in einer Saison eingesetzt werden mussten.

Urbig kann wieder trainieren

Gesucht wird beim FC Bayern: ein Torwart, und zwar ein gesunder, fitter Torwart. Alles nicht so leicht. Manuel Neuer (39) ist nach seinem erneuten Muskelfaserriss im Aufbautraining, aber noch nicht soweit, dass er im Kader stehen könnte. Sven Ulreich (37) fällt nach seinem bemerkenswert guten Comeback beim 1:1 in Leverkusen mit einem Muskelbündelriss sechs Wochen aus.

Trainer Vincent Kompany zeigte sich am Dienstagnachmittag "zufrieden, dass Jonas Urbig wieder trainieren kann", betonte jedoch: "Aber die Entscheidung wird rein medizinisch sein. Wenn alles normal läuft, steht Urbig im Tor. Und wenn nicht, werden wir eine andere Lösung finden." Die hieße dann: Leonart Prescott, geboren in New York, erst zarte 16 Jahre alt. 2023 kam der aktuelle U17-Nachwuchskeeper Deutschlands aus der Jugend von Union Berlin an den Bayern-Campus, gilt als eines der größten – nicht nur aufgrund seiner Statur von 1,96 Meter – Torhütertalente seines Jahrgangs.

FC Bayern hätte "volles Vertrauen" in Prescott

"Er ist ganz ruhig", berichtete Kompany über Prescott, der zuletzt bereits zwei Mal als Notnagel im Profikader stand und sagte: "Wenn er spielen muss, bekommt er volle Unterstützung und Rückendeckung. Wir haben viele gute Spieler, die ihm dann helfen. Und es wird nie einen jungen Spieler bei uns geben, der eine Hauptrolle bekommt. Egal, was passiert: Wir haben volles Vertrauen."

Denn: Noch können sich die Bayern bei Urbig nicht zu 100 Prozent sicher sein, dass er spielen darf – nicht nur, dass er will oder könnte. Seit dem Wiedereinstieg ins Training am Montag muss sich der 22-Jährige spezifischen medizinischen Tests unterziehen, durchgeführt von den Bayern-Ärzten. Diese sind nach einer Kopfverletzung wie einer Gehirnerschütterung von der Deutschen Fußball Liga (DFL) seit März 2023 im "DFL-Protokoll Kopfverletzungen" hinterlegt und müssen umgesetzt werden.

Trainer Vincent Kompany wird gegen Bergamo wohl Jonas Urbig ins Tor stellen. © IMAGO

Verbietet das Jugendarbeitsschutzgesetz einen Einsatz von Prescott?

Wenn Symptome wie Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen nach dem Crash abgeklungen sind, kann beim Patienten der Fünf-Stufen-Plan "Return-to-Sport (RTS)" angewendet werden. Dabei handelt es sich um individuelle Übungen, erst im Ausdauer-, dann im Schnellkraftbereich. Zunächst ohne Körperkontakt im Einzeltraining, falls keinerlei Symptome auftreten mit Körperkontakt im Mannschaftstraining. Klappt all das ohne Beschwerden, darf Urbig am Mittwoch gegen Bergamo ran.

Auch bei Prescott gibt es noch eine Hürde: Darf ein 16-Jähriger dem Gesetz nach so spät (Anstoß 21 Uhr) hierzulande überhaupt arbeiten? Das Jugendarbeitsschutzgesetz sieht nämlich vor, dass Jugendliche unter 18 Jahren nach 20 Uhr in Deutschland nicht arbeiten dürfen. Im Fall von Prescott würde die Sonderregelung für Sportler (§ 7 JarbSchG) greifen, die es seit 2021 im Ausnahmefall Jugendlichen unter 18 Jahren erlaubt, bei Sportveranstaltungen bis 23 Uhr tätig zu sein.

Laimer und Upamecano werden wohl nicht starten

Also müssen die Bayern-Verantwortlichen für Prescott eine Sondergenehmigung einholen. Zur Erinnerung: Der damals 16-jährige Superstar der Spanier, Lamine Yamal (mittlerweile volljährig), benötigte während der EM 2024 in Deutschland eine Ausnahmegenehmigung der Behörden. Dagegen beinahe profan folgende Überlegung, die Kompany "logisch" nannte: Dayot Upamecano und Konrad Laimer werden wohl nicht von Beginn an auflaufen, da sie bei der nächsten Gelben Karte im Viertelfinal-Hinspiel gesperrt wären. Ein zu großes Risiko, das man angesichts des Fünf-Tore-Vorsprungs gegen Bergamo umschiffen kann.