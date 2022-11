Eklat beim Stadtderby: Partie zwischen Türkgücü und FCB II abgebrochen

Spielabbruch in der Regionalliga Bayern: Bereits nach der 2. Spielminute muss das Stadtderby zwischen Türkgücü München und dem FC Bayern II beendet werden. Ursache war nach Angaben des FC Bayern ein nicht-genehmigtes Fanplakat auf der Gästetribüne und ein daraus resultierender Polizeieinsatz.

München - Früher Spielabbruch in der Regionalliga Bayern. Bereits nach zwei Minuten wird am Samstagnachmittag das Derby zwischen Türkgücü München und der Amateurauswahl des FC Bayern München im Sportpark Heimstetten abgebrochen.

Nicht-gehmigte Fahne führt zu Spielabbruch

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, war ein nicht-genehmigtes Fanplakat des FC Bayern Fanclub Kurdistan mit einem kurdischen Symbol im Gästeblock Grund für den Abbruch.

Der Banner sorgte für Unmut bei den Türkgücü-Fans, welches schon kurz vor dem Anpfiff zu einer gereizten Stimmung unter den Fanlagern, allerdings nicht zu körperlichen Auseinandersetzungen führte. Auch der FC Bayern schreibt von einem "nicht-genehmigten Fanplakat im Gästeblock".

Nach Pfefferspray-Einsatz: Mehrere Personen müssen behandelt werden

Nachdem Ordner erfolglos versuchten, die Fahne an sich zu nehmen, griffen die Einsatzkräfte der Polizei ein, dabei kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Aufgrund dessen mussten zahlreiche Personen von Rettungskräften behandelt werden.

Zwar konnte die Fahne am Ende sichergestellt werden, allerdings brach der Schiedsrichter das Derby bereits in der 2. Spielminuten ab und in der Folge auch nicht mehr an. Per Stadiondurchsagen wurden die Fans beider Verein über den Spielabbruch informiert und nacheinander darum gebeten, den Sportpark zu verlassen und nach Hause zu gehen.