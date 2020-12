Einzelkritik zu FC Bayern gegen Wolfsburg: Lewandowski in Weltfußballer-Manier - Sané enttäuscht erneut

Beim hart erkämpften 2:1-Sieg über den VfL Wolfsburg stellen Kingsley Coman und Robert Lewandowski einmal mehr ihre Top-Form unter Beweis - Leroy Sané kann hingegen wieder nicht überzeugen. Die Noten für die Bayern.

München - Der FC Bayern schleppt sich weiter auf die kurze Winterpause zu und erkämpft sich am Mittwochabend ein 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Nach dem 1:1 bei Union Berlin am Samstag müssen die Münchner erneut einen frühen Rückstand hinnehmen, können sich aber einmal mehr auf Torjäger Robert Lewandowski verlassen.

Der polnische Top-Torjäger, der sich berechtigte Hoffnungen auf die Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres (Donnerstag, 19 Uhr im AZ-Liveticker) macht, zeigte sich gegen Lieblingsgegner Wolfsburg erneut in Torlaune und schnürt einen Doppelpack, Kingsley Coman gefällt als Assistgeber und Leroy Sané kommt weiter nicht richtig in Schwung. So bewertet der AZ-Reporter die Leistung der Bayern.

Manuel Neuer hält den Sieg fest - David Alaba wackelt

MANUEL NEUER - NOTE 2: Ohne Chance beim ersten Torschuss der Gäste: 0:1 in Minute fünf. Hatte in Halbzeit eins den Ball nur zum Aus-dem-Netz-holen in der Hand. Sichert den Sieg gegen Weghorst (85.).

NIKLAS SÜLE - NOTE 3: Der klassische Innenverteidiger musste – warum auch immer – hinten rechts antreten, auf Pavards Platz. Hinten okay, vorne als Unterstützung für Coman eher ungeeignet.

JÉRÔME BOATENG - NOTE 3: In den ersten Minuten wie auch seine Kollegen in der Kette schwer in Nöten. Fing sich dann und bekam das Defensiv-Chaos allmählich in den Griff. Schöner Assist vor dem 2:1.

DAVID ALABA - NOTE 4: Siehe Boateng. Statt Mister Souverän sah das zunächst eher nach Hansi Hühnerhaufen aus, auch wenn er das 0:2 abblockt. Auch in Durchgang zwei mit üblem Aussetzer (53.).

Leroy Sané mit bösem Patzer vor dem Gegentor

LUCAS HERNÁNDEZ - NOTE 3: Eher unauffällige Partie, vorn wie hinten ohne Ausreißer in eine Richtung.

CORENTIN TOLISSO - NOTE 3: Als einziger Sechser oft ziemlich allein gelassen im Zentrum. Die Rekonvaleszenten Joshua Kimmich und Leon Goretzka werden’s mit Stirnrunzeln verfolgt haben.

LEROY SANÉ - NOTE 4: Vergab die erste Bayern-Chance und säbelte am eigenen Fünfer über den Ball - schon stand es 0:1. Das Glück klebt ihm nicht gerade am Kickstiefel. Gelb wegen Meckerns (84.).

SERGE GNABRY - NOTE 3: Statt auf dem Flügel zentral hinter Lewandowski und neben Müller unterwegs. Schustert Sané die Chance zum 1:0 zu, hat in Minute 18 das 1:1 auf dem Fuß, wird geblockt.

THOMAS MÜLLER - NOTE 3: Feiner Assist für Lewandowksi (17.), ansonsten ungewohnt unsichtbar. Ballert einmal noch mit Schwung drüber (86.).

Coman überzeugt als Vorbereiter, Lewandowski als Vollstrecker

KINGSLEY COMAN - NOTE 2: Wieder einer der besten Bayern: agil, motiviert, mannschaftsdienlich. Scheint als hätte Flicks Ansage gefruchtet: Liefert nun in jeder Partie, hat die letzten fünf Bayern-Tore vorbereitet. Diesmal per Maßflanke auf Lewandowski zum 1:1.

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 1: Scheitert beim Projekt "250. Bundesligatreffer" in Minute 17, macht es kurz vor der Pause besser: perfekter Kopfball zum 1:1 nach perfekter Coman-Vorbereitung. Macht natürlich auch das 2:1 (50.). Die Treffer 22 und 23 im 20. Spiel gegen Wolfsburg: Ehrenbürger wird er dort nicht mehr.

Robert Lewandowski drehte die Partie für die Bayern. © imago images / Poolfoto

MARC ROCA - NOTE 3: Ersetzte Tolisso in der Zentrale. Blieb ähnlich unauffällig.

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Der Teenager durfte mit dem kaum älteren Roca die Mitte bearbeiten. Hat geklappt.

DOUGLAS COSTA: Kam zu spät für eine Bewertung.