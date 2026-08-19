"Eine große Ehre für mich": Harry Kane mit dem goldenen Schuh ausgezeichnet

Harry Kane ist zum zweiten Mal in seiner Karriere mit dem goldenen Schuh als bester Torschütze Europas ausgezeichnet worden.

Harry Kane macht bei seiner Auszeichnung zum Gewinner des "Goldenen Schuh" in der Allianz Arena ein Selfie mit Laudator Luca Toni.

Zur Ehrung von Harry Kane ins Museum der Allianz Arena waren sie am Mittwoch alle gekommen: Präsident Herbert Hainer, Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund, auch Trainer Vincent Kompany und der frühere Präsident Karl Hopfner.

Die Laudatio hielt der frühere Bayern-Stürmer Luca Toni. "An den letzten zwei Tagen meines Urlaubs habe ich extra für dich Englisch gelernt, Harry!", sagte Toni. "Du bist eine Tormaschine. Ich mag dich."

Ein Zeichen der Wertschätzung für den englischen Superstar in Diensten des FC Bayern, der mit dem goldenen Schuh als Europas bester Torjäger der Saison 2025/26 ausgezeichnet wurde. "Es ist eine große Ehre für mich", sagte Kane.

Harry Kane wird mit dem goldenen Schuh ausgezeichnet. © mxm

Verlängert Kane beim FC Bayern? Vertragsgespräche starten jetzt

Der Stürmer erzielte in 65 Pflichtspielen für den FC Bayern und die Nationalmannschaft 73 Tore, zudem bereitete er acht Treffer vor. Damit gelang ihm die zweithöchste Torquote im 21. Jahrhundert – mehr erreichte lediglich Legende Lionel Messi in der Spielzeit 2011/12. Was für eine Bilanz! Kein Wunder, dass die Münchner in Kürze mit dem 33-Jährigen über dessen Vertragsende 2027 hinaus verlängern wollen. Die Gespräche mit Kane starten jetzt.

Und es muss ja nicht die letzte Ehrung für Kane gewesen sein: Am 26. Oktober wird in seiner Heimatstadt London der Ballon d’Or vergeben, der Angreifer zählt zu den Topfavoriten.

Gold steht Kane einfach perfekt.