Zuerst hat sich Mbappé schützend vor Michael Olise gestellt, nun hat der Kapitän der französischen Nationalmannschaft lobende Worte für einen weiteren Star des FC Bayern.

Kylian Mbappé scheint eine Vorliebe für Stars des FC Bayern München zu haben.

Frankreichs Megastar Kylian Mbappé (27) scheint eine gewisse Vorliebe für Stars des FC Bayern zu haben. Nach dem sich der Star von Real Madrid zunächst schützend vor seinem französischen Nationalmannschaftskollegen Michael Olise (24) gestellt und dessen zurückhaltenden Charakter verteidigt hat, findet der Topstürmer der "Les Bleus" nun sehr lobende Worte für Dayot Upamecano (27).

"Dayot gehört im Moment zu den allerbesten Verteidigern", sagte der Real-Star der "L'Équipe" über den Innenverteidiger des FC Bayern und der französischen Nationalmannschaft.

"Er befindet sich in einer der besten Phasen seiner Karriere",: Mbappé adelt Upamecano

"Er befindet sich in einer der besten Phasen seiner Karriere", adelt Frankreichs Kapitän seinen Teamkollegen, kurz vor dem WM-Auftaktspiel der Franzosen gegen den Senegal.

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Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada soll Upamecano eine ebenso wichtige Rolle spielen, wie schon vor vier Jahren in Katar. Dort gelang dem 27-jährigen Innenverteidiger eine ganz besondere Bestleistung. In keinem einzigen seiner WM-Auftritte im Jahr 2022 wurde Upamecano von einem seiner Gegenspieler ausgedribbelt. Weder Lionel Messi noch Robert Lewandowski oder Hakim Ziyech kamen auch nur ein Mal an dem Franzosen vorbei.

Superstar Kylian Mbappé (vorne) fand lobende Worte für Bayern- und Frankreich-Star Dayot Upamecano. © IMAGO/Laptiste

Seit Beginn der Datenerfassung bei der WM 1966 hatte es keinen Stammverteidiger aus einer der beiden Finalmannschaften gegeben, dem diese besondere Abwehrleistung gelang.

Vielleicht kann der Bayern-Star bei der WM 2026 dieses Kunststück wiederholen, Kylian Mbappé hätte sicherlich nichts dagegen.