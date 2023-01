Ein Vorbild aus Italien - Neuers Comeback-Plan beim FC Bayern

FC-Bayern-Torhüter Manuel Neuer arbeitet an seinem Comeback. Geht es für ihn noch mal zurück ins Bayern-Tor und nimmt er sich dabei ein italienisches Vorbild?

München – Die Nachricht schlug mächtig ein im FC-Bayern-Kosmos. Torwart Manuel Neuer postete ein Foto aus dem Krankenbett und der Verein veröffentlichte die Aussage "Manuel Neuer hat sich den Unterschenkel gebrochen".

Seitdem ist viel los an der Säbener Straße. Ein neuer Neuer wird gesucht. Aber wie sind die Pläne von der etatmäßigen Nummer 1? Gibt es das Comeback?

Wie schlimm ist die Neuer-Verletzung beim FC Bayern wirklich?

Nicht nur am Stammtisch wird viel diskutiert: Wie schlimm ist die Verletzung von Manuel Neuer wirklich, fragen sich viele Fans. Von Karriereende bis Überraschungs-Comeback gibt es viele Meinungen und Ferndiagnosen. Dass Neuer noch mal zurück ins Bayern-Tor will, scheint festzustehen. Der ehrgeizige Keeper arbeitet an einem Reha-Plan.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neuer will zur Saison 23/24 wieder ins FC-Bayern-Tor

Zum Start der Saison 2023/24 will er wieder fit sein. Doch der Verein selbst muss kurzfristiger planen. Der Knaller-Kick gegen Paris St. German in der Champions League steht an. Ein Ex-Trainer würde wahrscheinlich wieder Gladiolen gewinnen wollen, denn an diesen zwei Spielen hängt auch der Erfolg der Saison.

Neuer hat Comeback-Qualitäten beim FC Bayern

Klare Äußerung von den Verantwortlichen des FC Bayern zur Schwere der Verletzung bekommen die Fans nicht zu hören. Ungewöhnlich. Denn auch der Verein weiß: Neuer wird bei einem möglichen Comeback schon 37 Jahre alt sein. Kann er an alte Leistungen anknüpfen?

Ein Rückblick ins Jahr 2019. Auch da hatte sich Neuer eine schwere Verletzung zugezogen und niemand erwartet eine große Rückkehr. Es sollte anders kommen. Denn der genesene Neuer spielte eine bärenstarke Saison und konnte am Ende sogar das Triple holen. Unterschätzen sollte man diesen Super-Sportler also auf keinen Fall.

Macht Neuer es wie Buffon?

Und vielleicht nimmt er sich ja ein italienisches Vorbild. Dass man auch mit 44 Jahren als Torwart noch Top-Reaktionen zeigen kann, beweist ein anderer in Italien. Gigi Buffon treibt mit seinen Wahnsinnsreflexen die Gegner zur Verzweiflung.

Mit 44 Jahren noch fit wie früher: Gigi Buffon beim FC Parma © Fabrizio Carabelli (DPPI)

Er rettet sein Serie-B-Klub Parma immer wieder die Punkte. Zuletzt mit fast unglaublich wirkenden Paraden im Pokal-Spiel gegen Inter Mailand. Ein kleiner Motivationsschub ans Krankenbett von Manuel Neuer.