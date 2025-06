Ein Riese für die Münchner: FC-Bayern-Bosse mit Nick Woltemade einig

Der FC Bayern ist wohl nach einem Ersatz für Thomas Müller fündig geworden. Nach AZ-Informationen sind sich die Bosse der Münchner mit Stürmer-Youngster Nick Woltemade einig.

Wer Bayerns Sportdirektor Christoph Freund nach dem 0:1 gegen Benfica Lissabon am Dienstag in den Katakomben des Bank of America Stadiums von Charlotte genau beobachtete und zuhörte, bekam schon ein ziemlich sicheres Gefühl, dass an dieser Geschichte etwas dran ist: Nick Woltemade und der FC Bayern? Freund lächelte durchgehend – und gab sich nicht mal Mühe, die Gerüchte zu dementieren. "Nick spielt richtig gut, er ist ein deutscher Spieler, der sehr interessant ist", sagte Freund. So, so.

Jetzt ist klar: Der Sportdirektor wusste zu diesem Zeitpunkt schon mehr in der Causa Woltemade. Denn wie die AZ erfuhr, will der 23-jährige Stürmer des VfB Stuttgart unbedingt zu Bayern wechseln, es gibt sogar schon eine Einigung zwischen dem Management des Spielers und den Münchnern über einen Vertrag bis 2030. Zunächst hatte Sky darüber berichtet.

Woltemade-Transfer: Aufsichtsrat des FC Bayern hat grundsätzlich zugestimmt

Nach AZ-Informationen sind sich bei Bayern alle Bosse einig, dass Woltemade kommen soll, der Aufsichtsrat hat grundsätzlich zugestimmt. Nun wird es darum gehen, welchen Preis Stuttgart für den fast zwei Meter langen Angreifer aufruft. Woltemades Vertrag läuft bis 2028, sein Marktwert liegt bei 30 Millionen Euro. Wie zu hören ist, wird der VfB mindestens 50 Millionen Euro verlangen. Ob Bayern da mitmacht?

Sportvorstand Max Eberl war zuletzt aus dem Basislager in Orlando abgereist, um die Gespräche mit Woltemades Berater zu intensivieren. Der Stürmer hat die deutsche U21 gerade ins EM-Finale gegen England geschossen (Samstag, 21 Uhr), er ist der beste Torschütze und Spieler des Turniers. Eberl hatte Erfolg, daher kehrte er nun nach Florida zurück. In München ist Vorstandschef Jan-Christian Dreesen der Mann, der den Deal ins Ziel bringen soll. Nicht zum ersten Mal. Dreesen gilt als exzellenter Verhandlungsführer. Es wäre für den gesamten Vorstand plus Sportdirektor Freund ein Coup, sollten sie Woltemade verpflichten.

Bayern-Boss Herbert Hainer über Woltemade: "Steht in den Sternen"

"Ich finde, er spielt eine sehr, sehr gute Saison", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer, nachdem die Bayern-Basketballer am Donnerstag ihren Meistertitel verteidigt hatten. Ob er aber "mal für Bayern spielt, das steht in den Sternen", sagte Hainer. Gespräche oder gar Verhandlungen wollte der Bayern-Präsident nicht bestätigen. "Ich kann nur sagen, dass sich der Nick Woltemade gut entwickelt hat beim VfB und wir als Deutschland-Fans happy sind, dass er in der U21 spielt und so viele Tore macht", sagte er.

Der Angreifer, der beim Final Four der Nations League sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab, ist die größte deutsche Sturmhoffnung für die nächsten Jahre. Laut der spanischen "Marca" soll auch Real Madrid extrem begeistert von seinen Fähigkeiten sein. Und man kann die Topklubs verstehen. Woltemade ist trotz seiner Größe technisch extrem stark, wird deshalb "Woltemessi" genannt. Er kann seine Mitspieler mit Pässen bedienen und selbst zuverlässig Tore erzielen. Im Kopfballspiel gibt es allerdings noch Steigerungsbedarf, wie Bayern-Legende Hermann Gerland, der Co-Trainer der U21 und Meister des Kopfballpendels, mit einem Schmunzeln verriet.

Woltemade als Müller-Ersatz beim FC Bayern?

Insgesamt ist Woltemade schon jetzt ein sehr kompletter Stürmer, der gern auch mal als hängende Spitze agiert. Daher wäre er ein erstklassiger Ersatz für Thomas Müller, der den Klub nach dem Turnier in den USA verlässt.

Er spiele in Stuttgart meist "vorne im linken Halbraum, dass ich dann diagonal oft reinfalle zwischen den Ketten, aber auch in der Box präsent bin. Das ist die Position, die ich am liebsten mag. Ich habe mir auch viel von Harry Kane abgeguckt", sagte Woltemade bei "ran.de". Nun wird er vielleicht bald mit Kane zusammenspielen. Beim FC Bayern.