Effenberg sieht Drucksituation für Nagelsmann bei Bayern

Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg sieht auf den neuen Münchner Trainer Julian Nagelsmann eine besondere Drucksituation zukommen. "Nagelsmann will Titel gewinnen, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich Titel gewinnen will oder ob ich sie gewinnen muss. Letzteres ist beim FC Bayern der Fall. Hier bekomme ich für einen zweiten Platz keinen Applaus so wie bei Hoffenheim oder Leipzig", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler in seiner Kolumne beim Online-Portal "t-online.de".

28. April 2021 - 12:19 Uhr | dpa

Stefan Effenberg. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild