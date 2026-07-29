Eberl bestätigt: FC-Bayern-Stars besuchen Uli Hoeneß diesmal nicht

Der FC Bayern wird dieses Jahr im Rahmen des Trainingslagers nicht bei Uli Hoeneß im Freihaus Brenner vorbeischauen.

Novum am Tegernsee! Einen Besuch der Bayern-Mannschaft bei Uli Hoeneß oberhalb des Tegernsees im Freihaus Brenner wird es diesmal nicht geben. Dafür sei "die Zeit zu knapp", sagte Sportvorstand Max Eberl der AZ.

Für gewöhnlich, wenn die Profi-Mannschaft ihr Trainingslager am Tegernsee abhält, lädt der "Patron vom Tegernsee" das ganze Team zu einem Grillabend ein. Gleich unterhalb des Hoeneß-Anwesens in Bad Wiessee.

Mit der Mannschaft im Trainingslager am Tegernsee: Sportvorstand Max Eberl. © IMAGO

Bayern testen am Donnerstag gegen Rottach-Egern

Doch dieses Mal wird daraus nichts. Es ist nicht die erste Tradition, die die Münchner dieses Jahr brechen. Sie nächtigen dieses Mal während des Trainingslagers nicht im "Seehotel Überfahrt" in Rottach-Egern, sondern im moderneren Parkhotel "Egerner Höfe".

Der Bayern-Tross ist seit Montag am Tegernsee und bereitet sich dort bis Donnerstag auf die kommende Saison vor. Zum Abschluss des Trainingslagers testet der deutsche Meister am Donnerstag um 18 Uhr (hier geht es zum AZ-Liveticker) gegen Rottach-Egern. Am Samstag brechen die Münchner nach Südkorea zur Audi Summer Tour auf.