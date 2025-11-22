"Du Hurensohn": FC-Bayern-Fans giften nach AZ-Auftritt gegen 1860-Präsident Mang

Die auf dem AZ-Sofa geäußerte Kritik von 1860-Präsident Gernot Mang am FC Bayern hallt weiter nach. Beim Heimspiel des Rekordmeisters gegen den SC Freiburg antworteten die Ultras mit klaren Worten.

Es knistert weiter zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860! Nachdem Löwen-Präsident Gernot Mang am vergangenen Samstag auf dem AZ-Sofa Kritik am Stadtrivalen aus der Säbener Straße und dessen Präsident Herbert Hainer geäußert hat, folgt nun die Retourkutsche aus der Südkurve.

In der zweiten Halbzeit des Heimspiels gegen den SC Freiburg zeigten die Ultras der Roten ein Banner mit klaren Worten. "Respekt muss Mang sich verdienen. Du Hurensohn", stand auf diesem geschrieben.

Klare Botschaft der Bayern-Fans in Richtung Löwen-Präsident Gernot Mang. © IMAGO/JOERAN STEINSIEK

1860-Präsident Mang hatte auf dem AZ-Sofa unter anderem von einem Treffen mit Hainer bei einer Veranstaltung des BFV berichtet und erzählt, dass ihn sein Kollege nicht gekannt habe. "Ich würde mal sagen, aus Respekt sollte man wissen, wen man gegenüber hat. Alle anderen haben das gewusst. Das zeigt wieder, ein bisschen Demut würde diesem Verein guttun", so Mang.

Hainer hatte auf die Aussagen mit Unverständnis reagiert. "Ehrlich gesagt verstehe ich das überhaupt nicht, weil ich bin hingegangen und habe ihn begrüßt, aber ich kannte ihn halt leider nicht", erklärte der Boss der Roten am Donnerstag und schickte noch eine kleine Spitze hinterher: "Sagen wir mal so: Es ist ja nicht so bei Sechzig, dass ein Präsident 25 Jahre da ist."