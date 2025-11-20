"Überhaupt nicht respektlos": Bayern-Boss Hainer kontert 1860-Präsident Mang

Bayern-Präsident Herbert Hainer reagiert auf die Erzählung von 1860-Präsident Gernot Mang und schildert seine Eindrücke ihrer der Begegnung.

Noch nicht ganz auf einer Wellenlänge. Die beiden Präsidenten Herbert Hainer (FC Bayern, l.) und Gernot Mang (1860, r.)

Herbert Hainer, Vereinspräsident des FC Bayern, hat sich nach den Vorwürfen von 1860-Präsident Gernot Mang am vergangenen Samstag auf dem AZ-Sofa zu Wort gemeldet und die harsche Kritik des Oberlöwen zurückgewiesen.

"Ehrlich gesagt verstehe ich das überhaupt nicht, weil ich bin hingegangen und habe ihn begrüßt, aber ich kannte ihn halt leider nicht", erklärte der Boss der Roten am Donnerstag über die Kritik seines Kollegen von den Blauen, der dem 71-Jährige aufgrund seines Verhaltens und der Tatsache, dass er ihn nicht erkannte, Respektlosigkeit und Überheblichkeit vorgeworfen hatte.

Hainer: "Ich finde das überhaupt nicht respektlos, im Gegenteil"

Hainer schilderte die Situation bei einem Treffen der bayerischen Profivereine in Ingolstadt weiter aus seiner Sicht: "Ich habe ihn begrüßt und ihn gefragt, von welchem Klub er kommt, denn es waren ja mehrere, und dann hat er eben gesagt, von Sechzig und ich habe ihn gefragt: ‘Was machen Sie da?’ Ich finde das überhaupt nicht respektlos, im Gegenteil: Ich war freundlich, aber wenn er das anders aufgefasst hat, ist es seine Meinung."

Einen kleinen Seitenhieb hatte Hainer aber doch parat für die Löwen, die seit dem Ende der Ära von Ex-Präsident Karl-Heinz Wildmoser (1992–2004) elf Nachfolger hatten: "Sagen wir mal so: Es ist ja nicht so bei Sechzig, dass ein Präsident 25 Jahre da ist."