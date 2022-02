Dritter Auslandsstandort: FC Bayern eröffnet Büro in Bangkok

Der FC Bayern eröffnete 2014 ein Büro in New York, 2017 kam Shanghai dazu. Nun gibt es einen dritten Auslandsstandort: Das Büro in Bangkok wird Maximilian Haschke leiten.

22. Februar 2022 - 14:54 Uhr | AZ

Das Südostasienbüro soll auch den Fußballmarkt in Indien und Ozeanien für den FC Bayern erschließen. (Symbolbild) © Jann Philip Gronenberg/dpa