Doppelte Bayern-Hoffnung: So ist der Stand bei Kimmich und Kompany

Positive Nachrichten von Kimmich und Kompany beim FC Bayern. Gegen Magdeburg könnten Pavlovic und Kim in den Kader zurückkehren.

Na klar: Harry Kanes Ballon-d’Or-Auszeichnung wird auch beim Pokalspiel gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg am Mittwoch in der Allianz Arena (20.45 Uhr/ARD und Sky live) große Beachtung finden. Der FC Bayern will seinen Weltklassestürmer vor der Partie ehren – wie genau, das gaben die Münchner noch nicht bekannt. Pssssst! Sicher ist: Die Fans werden Kane ausgiebig feiern. Und das hat er auch verdient.

Bayerns Goldjunge: Kane. © Kin Cheung

Kane zurück im Training nach Ballon-d’Or-Gala

Am Dienstag wurde der 33-jährige Engländer nach seiner Partynacht in London schon wieder im Mannschaftstraining an der Säbener Straße erwartet, gegen 14 Uhr landete der bayerische Privatjet. "Ich habe die Zeremonie verfolgt, es ist fantastisch für ihn", sagte Co-Trainer Aaron Danks, der weiter Chefcoach Vincent Kompany vertritt.

Fokus auf das nächste Tor gegen Magdeburg

Kane werde "heute Nachmittag mit den anderen Spielern zurückkehren und trainieren und dann morgen auch verfügbar sein", so Danks. Um seinen Triumph am besten mit einem Tor gegen den Außenseiter zu feiern – im Kane-Stil. "Ich weiß, dass Harry sich jetzt wieder voll auf sein nächstes Tor, seine nächste Leistung, sein nächstes Spiel konzentrieren wird", versicherte Danks.

Die Bayern in London (v.l.): Herbert Hainer, Lennart Karl, Kane, Luis Díaz, Dayot Upamecano, Michael Olise und Jan-Christian Dreesen. © IMAGO/LounisPhotography/ABACA

Erinnerungen an das Pokal-Debakel von 2000

Unterschätzen werden die Münchner Gegner Magdeburg nicht. Schon allein aus historischen Gründen. Am 1. November 2000 blamierte sich Bayern beim damaligen Viertligisten bis auf die Knochen und schied nach Elfmeterschießen aus. "Direkt nach Abpfiff war es sehr unangenehm", erinnerte sich Giovane Elber, der damals dabei war. Eine Wiederholung soll verhindert werden.

Dortmund-Gipfel am Samstag

"Es ist ein Pokalspiel", sagte Danks: "Wir wissen, wie viel Freude uns der Pokal letzte Saison bereitet hat. Wir bereiten das Spiel vor, es liegt der komplette Fokus darauf." Am Samstag steht dann der Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund an. Dann vielleicht wieder mit Vizekapitän Joshua Kimmich. Der Mittelfeldchef soll nach dem Trauerfall in seinem engsten Familienkreis "diese Woche zurückkehren", wie Danks verriet.

Er wird Kompany erneut vertreten: Aaron Danks. © IMAGO/Arne Amberg

Angespannte Personallage beim Rekordmeister

Es wäre sportlich ein großer Gewinn für Bayern.

Insgesamt bleibt die personelle Situation vor dem Magdeburg-Spiel angespannt. "Für Manuel Neuer und Jamal Musiala ist es noch etwas zu früh", sagte Danks: "Die Spieler haben gestern ihre Behandlung bekommen und wir werden sehen. Wir müssen noch mit den Ärzten sprechen und dann schauen, wer zur Verfügung steht. Minjae Kim und Aleksandar Pavlovic sind sicherlich etwas näher dran."

Kompanys langsame Rückkehr nach Zusammenbruch

Bei Kompany hingegen wird es wahrscheinlich bis zur Länderspielpause (ab 7. November) dauern, bevor er langsam wieder bei Bayern einsteigt. "Ich habe Vinnie am Montag kurz besucht. Er ist in guter Stimmung. Es sieht so aus, als würde es jeden Tag besser gehen. Das ist sehr positiv", berichtete Danks.

Allerdings gebe es "keine großen Neuigkeiten, was Diagnosen oder die Rückkehr zur Arbeit anbetrifft", ergänzte der Assistent: "Er ist sehr ruhig. Er bekommt die Zeit, sich zu erholen."

Fällt weiter aus: Manuel Neuer. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Persönliche Worte statt Taktikgespräche

Beim Besuch in der Klinik habe er mit Kompany "gute Gespräche geführt, aber die hatten nichts mit Fußball oder mit der Taktik zu tun", erzählte Danks. Kompany habe "gefragt, wie es uns geht, wie es den Spielern geht. Aber davon abgesehen war es nur ein Gespräch unter Freunden. Es war schön, ihn zu sehen."

Siege und Kane-Triumph als beste Medizin

Kompany war am vergangenen Freitag zusammengebrochen und in die Klinik eingeliefert worden. Nach Angaben von Sportvorstand Max Eberl fällt der 40-Jährige einige Wochen aus. Nach dem 3:1 am Sonntag in Freiburg hatte Eberl davon gesprochen, dass Kompany zumindest "keine Kopfschmerzen" mehr habe: "Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Diese Siege sind die beste Medizin für ihn."

Und sicher sorgt auch Kanes Triumph für glückliche Gefühle beim Trainer des FC Bayern.