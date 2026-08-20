"Ding der Unmöglichkeit": Hoeneß geht Infantino an

Kurz nach den jüngsten Schlagzeilen um Gianni Infantino hält sich Uli Hoeneß mit Kritik am umstrittenen FIFA-Präsidenten zunächst zurück. Jetzt holt der Bayern-Ehrenpräsident aus – mit klaren Worten.

München

Lange wollte sich der Bayern-Ehrenpräsident nicht äußern, jetzt tut er es in der berüchtigten Klarheit: Uli Hoeneß hat FIFA-Präsident Gianni Infantino mit markigen Worten für seine jüngsten Pläne und auch die Rotsperren-Posse bei der Fußball-WM kritisiert. "Herr Infantino hat in seinem Leben im Fußball einige Fehler gemacht, aber das war einer seiner größten", sagte er im Interview mit RTL/Sky zur nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump aufgehobenen Rotsperre für US-Stürmer Folarin Balogun.

"Wenn man einen Mann wie Donald Trump entscheiden oder beeinflussen lässt, ob ein Spieler gesperrt wird oder nicht, ist das der Anfang vom Ende, vom Wettbewerb. Und wenn wir so etwas akzeptieren, dann ist es nicht mehr mein Sport. Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen", sagte Hoeneß zu der Entscheidung, die in der Fußball-Welt für große Kritik sorgte.

"Eine Weltmeisterschaft muss eine Eliteveranstaltung sein"

Auch zu Infantinos Expansionsplänen, die ohnehin schon auf 48 Mannschaften ausgedehnte WM gar auf 64 Teams zu erweitern, äußerte der 74-Jährige eine klare Meinung: "Wir haben unsere Spieler jetzt schon sechs Wochen zur Verfügung gestellt und dann wird das vielleicht noch länger. Das ist unglaublich." Er sei wirklich für die kleinen Verbände, betonte Hoeneß. "Aber eine Weltmeisterschaft muss eine Eliteveranstaltung sein." Sonst gebe es nur noch mehr Fernsehsender, die Geld bezahlen. "Aber eines bleibt dabei auf der Strecke: der Fußball."

Ende Juli noch hatte sich Hoeneß nicht dezidiert zu Infantino äußern wollen. "Ich habe ja eine spezielle, sehr starke Meinung. Aber es ist mir zu früh, die bekanntzugeben", hatte der Bayern-Patron gesagt. Jetzt hat er gesprochen.