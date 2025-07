Didi Hamann äußert sich kritisch zu Bayerns Transferpolitik und der Einbindung junger Talente. Besonders die Verpflichtung von Luis Díaz und die Zukunft von Nick Woltemade stehen im Fokus seiner Analyse.

Wichtig für die Zuschauer und teilweise nervig für Bayern-Patron Uli Hoeneß: Lothar Matthäus und Didi Hamann sind als Experten weiterhin am Start. Während der DFB-Rekordnationalspieler noch im Urlaub weilt, stellte sich Ex-Bayern-Profi Hamann (51) am Dienstagmittag am Sitz des Senders in Unterföhring nach der Sky-Saisoneröffnung in einer kleinen Medienrunde den Fragen der Journalisten.

Hamann über Díaz: "Für mich einer der Liebsten aller Spieler"

Wichtig für die Zuschauer und teilweise nervig für Bayern-Patron Uli Hoeneß: Lothar Matthäus und Didi Hamann sind als Experten weiterhin am Start. Während der DFB-Rekordnationalspieler noch im Urlaub weilt, stellte sich Ex-Bayern-Profi Hamann (51) am Dienstagmittag am Sitz des Senders in Unterföhring nach der Sky-Saisoneröffnung in einer kleinen Medienrunde den Fragen der Journalisten.

Das Hauptthema war natürlich die Verpflichtung des Kolumbianers Luis Díaz, der am Dienstag den Medizincheck in München absolvierte (siehe oben). "Für mich ist es einer der Liebsten aller Spieler, die nun gehandelt wurden", sagte Hamann und betonte: "Wenn du oben mitspielen willst, ist Verlässlichkeit einer der größten Punkte. Das hattest du bei Leroy Sané leider nicht, bei Díaz wirst du es bekommen. Der ist zuverlässig, auf den ist Verlass. Er wird Bayern besser machen, ist eine Bereicherung. Er ist teuer, vielleicht zu teuer, aber ein sehr guter Spieler."

Wird künftigt das Trikot des FC Bayern tragen: Luis Díaz. © IMAGO

Díaz bringt "Herz und Mentalität und Tempo"

Klar ist Díaz, der für bis zu 75 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool kommt, kein Schnäppchen, laut Hamann habe er „Herz und Mentalität und Tempo, ist ein Kämpfer. Die Bayern-Fans werden ihn lieben. Ein Rechtsfuß, der über die linke Seite kommt, aber auf beiden Seiten spielen kann. Vom Potenzial her habe ich Sané besser gesehen, aber er hat das nicht oft genug abgerufen.“

Nachdem sich die Bayern-Bosse mit Sané (29) nicht auf eine Vertragsverlängerung zu dessen Wunschkonditionen einigen konnten, wechselte der Offensivspieler nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei zu Galatasaray Istanbul.

Hamann über Woltemade: "Dieses Geschäftsmodell führt früher oder später in den Ruin"

Und Nick Woltemade – kommt der 23-jährige Angreifer nun auch noch? Hamann glaubt nicht daran. „Es wird erst dann Bewegung im Poker geben, wenn die Bayern bereit sind, 60 Millionen Euro plus x zu bezahlen. Ich würd’s nicht zahlen. Die englischen Wochen kennt er bisher nur aus dem Fernsehen, er wurde in der letzten Saison vom VfB Stuttgart nicht für die Champions League gemeldet. Für mich als Bayern-Verantwortlicher wäre bei einer Forderung des VfB von 35 bis 40 Millionen Schluss gewesen.

Letztes Jahr war er ablösefrei. Ihn jetzt für so viel Geld zu holen, dieses Geschäftsmodell führt früher oder später in den Ruin. Denn, so Hamann: "Auf Dauer kannst du dir nicht leisten, jedes Jahr zwei, drei gestandene Spieler zu holen."

Bereitet sich derzeit am Tegernsee auf die Saison vor: Bayern-Wunschspieler Nick Woltemade. © IMAGO

Aznou wechselt zum FC Everton

Im Idealfall aus der eigenen Jugend, aus dem vereinseigenen Campus hochziehen? Der Sky-Experte: "Die jungen Spieler einzubauen, das ist das Kapital des FC Bayern, die Zukunft. Am Campus sagen sie, sie hätten dort Spieler, die sie zehn Jahre lang nicht hätten." Einer, der schon Profiluft schnuppern durfte wie Linksverteidiger Adam Aznou (19) wechselt nun zum FC Everton – auch er glaubt nicht an seine Chance auf den Durchbruch. Neun bis maximal zwölf Millionen Euro soll Aznou einbringen.

Für Hamann wird er "verscherbelt". Er war mit 18 Jahren schon A-Nationalspieler (von Marokko, d.Red.). Hamann weiter: "Dass Lennart Karl ein herausragender junger Spieler ist, das sieht man. Wenn ich so jemanden oder Wisdom Mike nicht einbauen kann, dann frage ich mich: wen dann? Wenn die nicht spielen, wollen die weg. Mit Karl wollen sie verlängern, er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und wenn du neue, junge Spieler holen willst, werden die sich das zweimal überlegen, ob sie nach München kommen. Diese Entwicklung ist nicht zu unterschätzen."

Hamann fragt sich, "warum sie den Campus haben"

Für den ehemaligen Mittelfeldspieler ist es aktuell "das größte Thema bei den Bayern. Ich frage mich, warum sie den Campus überhaupt haben: Der Trainer scheint kein großes Interesse zu haben, sie spielen zu lassen." Andererseits: Vincent Kompany geht in seine zweite Saison, setzt auf den kurz- bis mittelfristigen Erfolg. Wer will es ihm verdenken?