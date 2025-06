Diese Freundschaft könnte ihm helfen: Kommt Bayern-Star Sané so bei Tottenham unter?

Noch immer ist die Zukunft von Leroy Sané völlig unklar. Einem Bericht zufolge würde ihn sein Berater gerne zu Tottenham transferieren.

Es ist schon jetzt die Kaugummi-Personalie dieses Sommers: Verlängert Leroy Sané seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern – oder lotst ihn Berater Pini Zahavi letztlich doch zu einem anderen Klub?

Laut "Sport Bild" will Zahavi den Offensivstar gerne zu Tottenham Hotspur transferieren, da er mit Spurs-Boss Daniel Levy befreundet ist. Neben dem Europa-League-Sieger sind auch der FC Arsenal und der FC Chelsea an Sané interessiert. In London könnte der 29-Jährige näher bei seiner Partnerin und den beiden gemeinsamen Kindern sein, die dort wohnen.

Star-Berater Pini Zahavi vertritt seit Kurzem Leroy Sané. © Imago / Andy Rowland

Doch es gibt freilich auch einige Argumente für ihn, bei Bayern zu bleiben. Trainer Vincent Kompany hat ein gutes Verhältnis zu Sané, der zudem in der Mannschaft sehr beliebt und anerkannt ist.

Sané feilscht mit dem FC Bayern ums Gehalt

Bislang kann er sich mit den Münchnern allerdings nicht auf eine Verlängerung einigen. Es geht um die Höhe des Grundgehalts und Bonuszahlungen. Sané und Zahavi fordern ein höheres Grundgehalt, das etwa bei 13 Millionen Euro brutto liegen soll. Zwei bis drei Millionen könnten an Boni hinzukommen. Bayern hingegen will das ursprüngliche Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro plus circa fünf Millionen an Boni nicht mehr deutlich erhöhen.

Sagt Sané Ja - oder verlässt er Bayern Richtung Tottenham? Eine Entscheidung steht weiter aus.