Diese Brille sorgt für Aufsehen: Was steckt hinter Hoeneß’ neuem Look?

Beim Nord-Süd-Klassiker zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV saß Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit einer Brille mit orangen Gläsern auf der Tribüne.

Nanu, was ist denn das? Hat sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß von den Mode-Assen des FC Bayern etwas abgeschaut? Diese Fragen dürften sich einige Fans zuletzt gestellt haben. Seit einigen Spielen, zuletzt beim 2:2 der Münchner in Hamburg, saß der Patron vom Tegernsee mit einer Brille mit orangen Gläsern auf der Tribüne. Stylisch, Herr Hoeneß.

Mode und der FC Bayern – eine Verbindung, die schon oft für Furore gesorgt hat. Aktuellstes Beispiel ist Serge Gnabry, der getrost als modeverrückt betitelt werden darf und gerne unter anderem zu Modenschauen nach Paris fliegt. In der Vergangenheit zählten David Alaba (hat mit "DA27" eine eigene Modemarke) oder Jérôme Boateng (eigene Brillenkollektion) zu den Style-Kandidaten

Orange Brillengläser werden bei Nebel und Dämmerung empfohlen

Doch bei Hoeneß ist der Hintergrund ein ganz anderer, der 74-Jährige ließ sich nicht etwa bei Gnabry und Co. modisch inspirieren. Der Grund für die orangen Brillengläser ist viel simpler. Sie steigern Kontraste und verbessern die Tiefenwahrnehmung. Gerade bei bewölktem Wetter, Dämmerung oder Nebel werden sie von Augenexperten empfohlen – allesamt Faktoren, die in Stadien, vor allem bei Flutlichtspielen, die Sicht beeinträchtigen können.

Konkret beeinflussen die orangen Brillengläser die Lichtwellen, die ins Auge gelangen. Sie blockieren bläuliche Lichtanteile, die für diffuse und unscharfe Kontraste verantwortlich sind. Zugleich verstärken sie die Wahrnehmung warmer Farbtöne. Hoeneß, der Fuchs!